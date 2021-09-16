Амбициозный Костя и титулованная красавица – Личное мнение

Ой, а кого это у нас так романтично ведёт за ручку наш пострел Костя Богомолов, светясь при этом от счастья?



Фото: Соцсети

Леночку же Веснину — титулованную теннисистку, олимпийскую чемпионку, бывшую первую ракетку мира и победительницу трёх турниров Большого шлема.

Ай, да Костя! Ай, да сынок!

Обсудим?

Ну, во-первых, если мужчина любит и уважает жену, он не будет у всех на виду идти за ручку с другой женщиной, как это делает Костя. Я так считаю.

За ручку мужчина может вести жену, любовницу (реальную или потенциальную), ребёнка и больную мать. Всех остальных водить за ручку не имеет никакого смысла.

Как смотрит Костя на Елену? Кто она ему? В каком качестве хотел бы видеть Богомолов в своей жизни эту титулованную, высокую, статную и очень миловидную блондинку?



Реальность и Мечта. Фото: Соцсети

Сдаётся мне, что в качестве жены.

Именно такая женщина — видная, уважаемая, влиятельная и безупречной репутацией — должна быть рядом с академическим режиссёром.



Фото: Соцсети

Амбициозный Костик сильно-сильно хочет стать академическим режиссёром. Он даже хобби себе завёл, как у академического режиссёра Михалкова.



Фото: Соцсети

Но при этом дома Костю ждёт не олимпийская чемпионка, которая несла олимпийский огонь в Сочи и которую поздравлял лично Путин, а скандальная, светская Ксюшадь.



Фото: Соцсети

То она против Путина маршировала, параллельно посасываясь с Яшиным, то пьяные танцы у храма в канун Пасхи с бутылкой устраивала, теперь вот докатилась до роли конферансье у инстамарафонщиц.

Богомолов участвует в круглых столах Единой России, тамада Ксения уныло отшучивается от требования заказчиков банкета, чтобы она и Ургант пососались на сцене.



Фото: Соцсети

Ужас, конечно, а для академического режиссёра — недопустимая брачная ситуация, в принципе.

В молодости, пока Леночка Веснина впахивала на турнирах, Ксюшенька парилась в бане с Джиганом, который недавно провозгласил себя «повелителем петушар».



Фото: Соцсети

У Лены есть муж, но ведь наличие мужа, вроде бы, никогда не смущало Костю. Или я ошибаюсь? Ксюш, ты же лучше меня знаешь: не смущало ведь? Подтверди.

А Богомолова я, конечно, не могу не похвалить.

Читает меня, набирается ума, обзаводится правильными хобби, неустанно постит фотографии любимой, несравненной доченьки и фотографируется за ручку с правильными для академического режиссёра женщинами.

А от неправильной жены показательно отсаживается на важных для себя мероприятиях.

Умниц, Костя! Просто умниц! Все бы так меня слушали — в мире бы не было ни войн, ни голода, ни экологической катастрофы.

А к вам — вопрос: если бы ваш муж так вёл за ручку женщину, что бы вы подумали? Как бы себя повели?

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