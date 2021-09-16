 

В Черкасской области от взрыва снаряда погиб подросток. Пытался его разобрать и ударил молотком

16.09.2021, 23:46, Новости дня
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Инцидент произошел накануне вечером. Согласно предварительным данным, подросток нашел снаряд Второй мировой войны калибра 45 мм. Оставшись один дома, он попытался разобрать найденный предмет.

“Он поместил взрывной предмет в металлическую трубу и ударил по нему молотком. От удара снаряд взорвался. Это услышали соседи, которые вызвали скорую медицинскую помощь, полицию, а также работников ГСЧС”, – говорится в сообщении.

Фото: ch.npu.gov.ua

Фото: ch.npu.gov.ua

Как отметили в полиции, в результате взрыва подросток получил ранения в виде рваной раны живота, руки и туловища, а также политравму, которая была несовместимой с жизнью.

ВИДЕОВидео: Поліція Черкащини / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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