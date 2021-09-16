 

Клетчатая рубашка и рюкзак в руке. Музей мадам Тюссо переодел Меркель

16.09.2021, 23:46, Новости дня
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Фигуру показали перед зданием парламента ФРГ. Канцлера одели в повседневную клетчатую рубашку и походные брюки, в руке она держит голубой рюкзак. В музее отметили, что время Меркель в восковой фигуре в качестве канцлера подходит к концу.

Новую фигуру в музее можно будет увидеть с 19 сентября. Она заменит Меркель в деловом костюме со сложенными руками в фирменном жесте “ромб власти”.

Журналисты отметили, что музей мадам Тюссо готовится к новой эре. После парламентских выборов, которые пройдут в Германии 26 сентября, определится преемник Меркель.

“В ближайшую неделю мы разошлем запросы всем кандидатам в канцлеры”, – сообщила руководитель музея восковых фигур Надя Траблфилд.

Контекст:

Меркель родилась в 1954 году, она – первая женщина на посту канцлера Германии, она занимает эту должность с ноября 2005 года.

В новогоднем обращении к нации 1 января 2021 года Меркель сообщила о решении не баллотироваться на должность канцлера. Тогда она сказала, что никогда за 15 лет нахождения у власти не проживала год так тяжело и не возлагала так много надежд на следующий год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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