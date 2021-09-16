СБУ предотвратила “взрыв” склада боеприпасов возле северной границы Украины

Отмечается, что по легенде тренировок условная ДРГ проникла в регион, чтобы “спровоцировать масштабную чрезвычайную ситуацию” – с помощью беспилотника они планировали взорвать одну из военных баз с артиллерийскими боеприпасами.

“Особенностью этих учений стало то, что роль членов ДРГ исполняли спецназовцы. Они имеют высокий уровень огневой и тактической подготовки и применяли его в ходе тренировки”, – говорится в сообщении.

В ходе учений одного из диверсантов при попытке атаковать склад с помощью беспилотника со взрывчаткой задержали. В то же время БПЛА был успешно “подавлен” системой радиоэлектронной борьбы.

“Остальные члены ДРГ попытались сбежать в сторону границы. В результате совместных поисковых мероприятий силовики обезвредили основную группу вооруженных злоумышленников возле пункта пропуска “Выступовичи”, – рассказали в спецслужбе.

Подчеркивается, что кроме сотрудников СБУ в учениях принимали участие подразделения Нацгвардии, ВСУ, Госпогранслужбы, Нацполиции и представители местных властей.

Контекст:

В конце апреля на фоне усиления активности российских войск возле границы Украины, а также эскалации на Донбассе СБУ сообщила, что проведет масштабные многоэтапные антитеррористические учения в большинстве регионов Украины.

В середине апреля СБУ провела антитеррористические учения в Херсонской и Харьковской областях, 20–23 апреля – в Одессе, 12–14 мая во Львовской области, в ночь на 28 мая – в киевском метро, 31 мая – в Авдеевке, 16 июня – в Николаевской области, 23 июня – в Херсоне, 4 июля – в центральной синагоге Киева, 6 июля – в Харькове и Харьковской области, 13 августа – в Донецкой и Луганской областях, 6 сентября – в Константиновке, 8 сентября – в Закарпатской области, 13 сентября – на границе с Беларусью.

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