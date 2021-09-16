Всемирный банк решил больше не публиковать рейтинг Doing Business. Его выпускали с 2003 года

“Доверие к исследованиям, проводимым группой Всемирного банка, жизненно важно. Исследования Всемирного банка обеспечивают директивные органы информацией, на основании которой они строят свою деятельность; они помогают странам принимать более информированные решения и позволяют заинтересованным сторонам точнее измерять достижения в экономической и социальной сферах. Такие исследования являются ценным инструментом и для частного сектора, гражданского общества, ученых, журналистов, давая им возможность углубить понимание мировых проблем”, – отметили в банке.

Авторы заявления напомнили, что в 2020 году после получения данных о несоответствиях в докладах Doing Business 2018 и Doing Business 2020 отменили выпуск нового рейтинга.

В релизе сказано, что после этого руководство Всемирного банка инициировало ряд проверок и аудиторских проверок самого доклада и методологии его подготовки. По итогам проверок Всемирный банк опубликовал доклад о несоответствиях в этих двух рейтингах.

“Поскольку в поступивших по внутренним каналам сообщениях были подняты вопросы этики, в том числе поведения бывших должностных лиц совета [директоров], а также нынешних и/или бывших сотрудников банка, руководство довело эти заявления до сведения соответствующих структур механизма внутренней подотчетности банка. Изучив всю имеющуюся на сегодняшний день информацию по докладу Doing Business, включая выводы по итогам прежних обзоров, аудиторских проверок, а также доклад, обнародованный сегодня банком от имени совета исполнительных директоров, руководство Всемирного банка приняло решение прекратить выпуск доклада Doing Business”, – подчеркнули во Всемирном банке.

ВБ намерен разработать новый подход к оценке делового и инвестиционного климата.

“Мы выражаем глубокую благодарность многочисленным сотрудникам, неустанно занимавшимся вопросами улучшения делового климата, и мы надеемся изыскать новые сферы для приложения их сил и способностей”, – резюмировали авторы заявления.

Контекст:

Рейтинг Doing Business публиковали 17 лет подряд, первый – Doing Business 2004 – вышел в сентябре 2003 года.

Украина попала в топ-100 рейтинга в 2014 году (96-е место), сообщала пресс-служба Минэкономики. С тех пор страна улучшила свои показатели более чем на 20 позиций. В рейтинге Doing Business, опубликованном в октябре 2019 года, Украина занимает 64-е место.

Относительно места Украины в этом рейтинге украинские власти в разное время ставили разные цели. Пятый президент Петр Порошенко в 2016 году, когда страна была на 80-м месте, ставил цель войти в топ-50 рейтинга. Нынешний президент Владимир Зеленский в 2019 году заявлял, что за три-четыре года Украина может войти в топ-10 рейтинга, а премьер-министр Денис Шмыгаль в 2020 году говорил о цели в топ-30 как о возможной.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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