В Луцке ввели карантин из-за амброзии и бабочки

“В связи с обнаружением на территории Луцка вредных организмов – амброзии полыннолистной и американской белой бабочки, с 16 сентября 2021 в областном центре Волыни вводится карантинный режим”, – отметили в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписал глава облгосадминистрации Юрий Погуляйко. Он утвердил мероприятия по локализации и ликвидации вредителей.

Контекст:

Американская белая бабочка является вредителем, опасным почти для 300 видов растений. Среди садовых деревьев наиболее уязвимые шелковица, яблоня, груша, слива, айва, черешня, орех. Гусеницы бабочки полностью объедают листья на деревьях, окутывая ветви паутиной. Шесть-восемь гнезд вредителя на плодовом дереве способны полностью его уничтожить, отмечает “Укринформ”.

Амброзия полыннолистная – сорняк–аллерген, его распространение в Украине началось в 1960-1970-х годах, завезли растение из Крыма. Амброзия быстро распространяется и осушает почву в культурных посевах.

—