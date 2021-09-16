 

Мнение: Не берите грех на душу…

16.09.2021, 23:42, Разное
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Когда я решил принять участие в выборах депутата Госдумы в Приволжском округе № 26, в моем родном Татарстане, мне многие говорили – это бесполезное занятие. Это же Татарстан, мол, это «электоральный султанат», мол, бюллетени уже подсчитаны, протоколы написаны и подписаны.

Но на календаре был май. Этоо было время после ужасной трагедии, произошедшей в казанской школе №175, когда погибли ни в чем неповинные дети. Казань, как и вся республика, как и вся Россия, были в шоке. И мне тогда показалась, что город и республика уже не смогут жить по-прежнему.

И я подумал, что на выборах не будет фальсификаций. Потому что, как и многие верующие люди, я подумал, что эта ужасная трагедия – это кара за грехи взрослых, за те неправедные поступки, которые совершали взрослые.

Фальсификации и вбросы – это грех, это воровство, это лишение людей надежды на справедливость.

Я обращаюсь к членам избирательных комиссий. Задумайтесь, а стоит ли идти на сделку со своей совестью и рисовать протоколы с липовыми цифрами? Помните, что вы все под пристальным наблюдением. И не только видеокамер. Но и Всевышнего. Бог все видит.

Не надо мухлевать! Не надо фальсифицировать голосование и подсчет голосов. Не берите грех на душу.

Источник: Ирек Муртазин



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