Мнение: О возврате в Россию «успешно сваливших»

Ежели кто слишком умный вообразил, будто устроившись уютно за рубежами нашей прекрасной Родины, он решил свои проблемы навсегда, хрен ему, а не жизнь в цивилизованном обществе! Самое время вспомнить пророческие слова «у нас длинные руки». Российское правительство утвердило план по возвращению домой бывших соотечественников, реализация которого поручена летучим отрядам МВД и МИД. Причём это не только механизм действий, но и задание в цифрах.

А план, как известно – это закон. ©

Так скольких вернут и как?

Правительство России утвердило план по добровольному переселению на родину соотечественников, проживающих за рубежом. До 2030 года в страну планируется вернуть не менее 500 тысяч граждан, уехавших из России. Это прямо следует из постановления кабинета министров о внесении поправок в госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Переселение, согласно документу, следует организовать «путем предоставлению переселенцам государственных гарантий за счёт средств федерального бюджета». Заниматься возвращением на родину эмигрантов будут временные выездные группы МИДа и министерства внутренних дел. Они будут выезжать за границу и убеждать соотечественников переехать в РФ. Такой порядок правительство утвердило ещё в январе прошлого года, писала «Парламентская газета».

Официально в обязанности временных групп будет входить информирование россиян-эмигрантов о Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Якобы в век Интернета эти несмышлёныши чего-то могут не знать. Что там будет на самом деле – Бог весть.

В общем, началось всё с небезызвестного «Списка Титова», фигурантов которого после возвращения в Россию начали тягать следственные органы, вопреки всем прежним гарантиям. Теперь чиновникам захотелось большего. И даже если изначально программа содействия возвращению была ориентирована в основном на тех, кто оказались за пределами РФ после распада СССР и сами хотели бы вернуться, то теперь властям уже всё равно, кого возвращать. Лишь бы человек был хороший и денежный…

Наверное, все понимают, что в России ждёт подобных возвращенцев?

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