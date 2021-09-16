 

И. о. главы МИД Нидерландов ушла в отставку из-за плохой организации эвакуации из Кабула

16.09.2021, 23:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыИсполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Сигрид Каг ушла в отставку из-за плохо организованной эвакуации сотрудников посольства в Кабуле и местных жителей.

Парламент страны выразил вотум недоверия Каг, после чего ей пришлось подать в отставку, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Ранее стало известно, что  премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может в ближайшее время провести перестановки в своем кабинете, заменив глав МИД Доминика Рааба и Минобразования Гэвина Уильямсона.

Ранее Рааб, занимающий свой пост с 2019 года, стал объектом жесткой критики со стороны оппозиции после того, как британские СМИ сообщили, что глава Форин оффиса был в отпуске в Греции, когда с ним 13 августа пытался выйти на связь его афганский коллега Мохаммад Ханиф Атмар, чтобы обсудить эвакуацию из Афганистана граждан Великобритании на фоне наступления членов радикального движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в России).

Напомним, в начале сентября талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в РФ – прим. ВЗГЛЯД) объявили о формировании «исламского правительства» Афганистана, главой которого стал Мохаммад Хасан. При этом новый министр информации «эмирата» Забиулла Муджахид не исключил, что это лишь временное правительство.

Все это произошло на фоне вывода США своих войск из страны, следом эвакуацию военного контингента начали другие западные страны.



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