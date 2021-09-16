Открытие первых участков для голосования встретили гимном России

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16.09.2021, 23:34, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОткрытие первых избирательных участков для проведения выборов на территории РФ прошло в информационном центре Центризбиркома под мелодию гимна России. Первые участки открылись в 08.00 17 сентября (23.00 мск 16 сентября) в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

«Хотела бы поблагодарить всех наших партнеров, мы очень волнуемся. У нас впервые запущены и дистанционное электронное голосование в таком масштабе, и многое другое», – сказала председатель ЦИК Элла Памфилова. После ее слов начался отсчет до старта голосования на выборах и ровно в 23.00 мск зазвучал гимн России, передает ТАСС.

Выборы депутатов Госдумы начались в РФ с открытия избирательных участков в самых восточных регионах РФ – в Камчатском крае и Чукотском автономном округе – в 08.00 17 сентября по местному времени (в 23.00 мск 16 сентября). Завершится голосование на территории РФ в 21.00 мск 19 сентября, когда избирательные участки закроются в самом западном регионе страны – Калининградской области.

С конца августа для отдельных групп граждан (жителей отдаленных и труднодоступных областей, сотрудников полярных и метеостанций, экипажей судов, находящихся в плавании) было организовано досрочное голосование, с 3 сентября оно началось для россиян, находящихся за рубежом. По данным главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой на 15 сентября, досрочно проголосовали порядка 150 тыс. избирателей. Результаты их волеизъявления также станут известны после закрытия участков на всей территории страны.

Жителям Камчатки предстоит выбрать не только депутатов Госдумы, но и новый состав законодательного собрания. Региональный парламент избирается по смешанной системе на пять лет и состоит из 28 человек. Как сообщил зампредседателя избиркома Камчатского края Игорь Шамраев, всего к работе на выборах приступят 179 постоянных участковых избирательных комиссий и восемь временных участков в лечебных учреждениях края.

«Особое внимание в этом году уделяется нескольким факторам. Во-первых, это безопасность: во взаимодействии с правоохранительными органами организована круглосуточная охрана помещений для голосования, все избирательные участки будут оборудованы стационарными и ручными металлодетекторами. Во-вторых, это противоэпидемические меры: на каждом избирательном участке всем избирателям будут раздавать средства индивидуальной защиты. Кроме того, 92% членов участковых избирательных комиссий вакцинированы», – сказал он.

В свою очередь жителей Чукотки помимо выборов в Госдуму ожидает голосование по новому составу окружной думы, которая избирается по смешанной системе на пять лет и состоит из 15 человек. Еще в конце августа в регионе началось досрочное голосование, в котором участвуют оленеводы, геологи, метеорологи и военнослужащие. Всего оно охватило более 2,5 тыс. избирателей. Члены участковых избирательных комиссий добирались к ним на вертолетах, вездеходах, внедорожниках, лодках и катерах.

Выборы разного уровня будут проходить в РФ в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Избирательные участки на Камчатке и Чукотке закроются в 20.00 местного времени (11.00 мск) 19 сентября, после чего начнется подсчет голосов. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования пройдут прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц выбирают депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Ранее в четверг ЦИК открыл видеостену наблюдения за выборами.



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