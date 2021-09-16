Блинкен не ответил на вопрос о ракетах средней дальности в Австралии

Соглашение между США, Австралией и Британии не предполагает каких-либо взаимных требований, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в ответ на вопрос о требованиях Вашингтона взамен на предоставление Канберре технологий создания атомных подлодок, например, размещения в Австралии ракет средней дальности.

Журналист спросил у госсекретаря США Энтони Блинкена и шефа Пентагона Ллойда Остина, требовал ли Вашингтон от Канберры взамен «секретных ядерных технологий Америки» по созданию атомных подлодок уступок, например, в виде размещения на территории Австралии ракет средней дальности, передает ТАСС.

«Я могу просто сказать, что, на мой взгляд, не было никаких взаимных требований, это партнерство. Это соглашение о сотрудничестве между нами, Австралией и Великобританией», – ответил шеф американской дипломатии.

«И любые будущие решения по вопросам, подобным тем, которые вы упомянули, конечно же, являются суверенными решениями Австралии», – добавил Блинкен.

«Я не вступал в это дело с мыслью «услуга за услугу», и мы не выдвигали никаких конкретных взаимных требований», – подтвердил министр обороны США.

В среду вечером премьер-министр Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.

Первой инициативой в рамках AUKUS стало создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить АПЛ, но не стремится заполучить ядерное оружие.

Кроме того, Вашингтон и Канберра договорились о значительном расширении американского военного присутствия в Австралии, повышении степени взаимодействия и углублении деятельности союза в Индо-Тихоокеанском регионе. Стороны согласовали ротационное развертывание всех типов американских военных самолетов в Австралии, там же создадут инфраструктуру для расширенной деятельности военно-морских сил стран нового союза.

В ответ на объявление Австралией, Великобританией и США о формировании партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе (AUUKUS) Пекин призвал Канберру, Лондон и Вашингтон отойти от мышления холодной войны и не создавать исключительные блоки, нацеленные или наносящие ущерб интересам третьих сторон.