Мнение: Хорошая половина “Дюны”

Посмотрел "Дюну" Вильнева.

В целом, после 2,5 часов просмотра, с интересом бы посмотрел и вторую часть на те же 2,5 часа, тем более, что фильм представляет собой ровно половину оригинального романа.

Доходит Пол с матерью до Стилгара и фрименов и конец. Остальное смотрите в следующем фильме, которого может и не быть, если сборы будут неудовлетворительными. Будет жаль, если все этим закончится, если 2-я часть все же будет, то получится полноценный 5-часовой худ.фильм по оригинальному роману Херберта.

Примерно в тех же временным объемах, в которых хотел снимать "Дюну" Дэвид Линч в 80х. Запихать же весь роман в 2-3 часа одного фильма затея заведомо неудачная. Вильнев и студия заведомо рискуют, делая ставку на то, что зрителя (в том числе и не знакомого с первоисточником), заинтересует половина экранизации и он захочет посмотреть другую, после того как его оставят с кучей вопросов и не завершенными сюжетными линиями.

Пересказывать сюжет новой "Дюны" особого смысла нет., так как он плюс/минус слабо отличается от оригинального романа или прошлой кино-экранизации. По сути, фильм довольно механически и достаточно близко к тексту, пересказывает роман Херберта. Делая акцент примерно на тех же событиях, что и в "Дюне" Дэвида Линча с небольшими авторскими вольностями. Так что, те кто читал и видел старые экранизации, скорее будут заниматься вопросами сравнения "тогда" с "сейчас". Впрочем, эти сравнения были неизбежны и тут скорее интересен вопрос, получилось ли у Вильнева по своему экранизировать "Дюну"? На мой взгляд получилось.

Часть фильма, это экспозиция, где в ненавязчивой форме зрителю разъясняют устройство местной вселенной, расклад сил, кто за кого и кто против кого, почему такие странные термины и т.д. Это делается для незнакомых с "Дюной", чтобы зритель не поплыл от обилия незнакомых ему названий и терминов.

В остальном же, мы едем по уже известным рельсам – взросление Пола, прибытие на Арракис, знакомство с Арракисом, заговор, предательство, смерть Лето, бегство в пустыню, черви, гибель Айдахо и Кайнз, фримены…

И так, чем же при таких делах берет "Дюна"?

Это весьма зрелищный фильм. Тот случай, когда гигантомания Вильнева достигла своего апогея. И если в "Прибытии" и "Бегущем по лезвию 2049" он еще местами сдерживал себя, то тут размеры объектов в кадре начали превышать все разумные пределы, в результате чего формируется стойкий эффект незначительности копошения людей на поверхности Арракиса. Как часто бывает у Вильнева, форма начала явно давить содержание своими безжизненными циклопическими размерами. Но тут Вильеву удалось вырулить на правильным курс за счет линии превращения Пола, который видит свое залитое кровью джихада будущее и принимает его, постепенно меняясь под давлением окружающего мира. И таким образом одна человеческая песчинка на фоне монструозных червей и космических кораблей, устроит пожар, который сожжет старый галактический порядок. И тем самым достигается значимость всех этих блужданий по пустыне и личностных изменений происходящих с Полом. Но все же нельзя не отметить, что классическая "вильневщина", нет-нет, да и вылазит местами, в результате чего периодически возникали моменты, когда казалось, что фильм вот-вот начнет провисать. Но все же не провисает.

Понравившиеся сцены.

1. Вручение отцу Пола прав на Арракис.

2. Испытание у преподобной матери.

3. Большая часть сцен с Бароном.

4. Полеты на орнитоптерах (лучшая реализация в кино в принципе).

5. Гибель Лето, Айдахо и Кайнз.

Все это сверху присыпано качественной реализацией основных лорных элементов – харвестеров, орнитоптеров, кораблей, силовых полей и т.д. А затем залито давящим саундтреком от Ханса Циммера. В результате, с аудиовизуальной точки зрения получается очень давящее мрачное кино, с огромными количеством мелких деталей, которое вполне справляется с задачей показать, что Арракис не место для слабых духом и где именно окончательно сформировался характер Пола.

Из актеров в основном все понравились. И даже негритянка в роли доктора Кайнза (которую воткнули туда из-за повесточки) на удивление нормально смотрелась и не напрягала.

Хорошо получились Пол, Джессика, Барон, "Зверь" Раббан, Хават, Стилгар, преподобная мать и т.д. Главное, что никто особого неприятия не вызвал. Редкий по нынешним временам случай.

В целом, добротная экранизация "Дюны", которая вполне заслуживает быть законченной. В этом году однозначно лучший полнометражный фантастический фильм (впрочем, тут планка изначально была не очень высока).

Смотреть лучше в кинотеатре, даже большей телевизор вряд ли полноценно сможет передать весь гигантизм и мертвящий эпик происходящего..

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