Вакцинация и косметические процедуры: какие есть риски для здоровья и что рекомендуют врачи

В настоящее время люди массово прививаются от коронавируса. Это помогает им уберечься от опасной инфекции. При этом немало женщин посещает косметические салоны. Можно ли делать процедуры для поддержания красоты в период вакцинации? Не опасно ли такое совмещение для здоровья? В статье мы приведем мнение врача Даниэлы Ридер по этому вопросу.

Вакцина и гиалуроновая кислота

Врачи не рекомендуют вводить филлеры на основе гиалуроновой кислоты во время вакцинации. Это может привести к появлению отеков на лице. Это довольно редкая реакция, но тем не менее она отмечалась в медицинской и косметологической практике.

Ученые из США обследовали около 15000 женщин, вакцинированных от COVID. Выяснилось, что у 3 испытуемых отмечались отеки на месте введенных филлеров. Эти участницы эксперимента делали инъекции гиалуроновой кислоты незадолго до первой прививки.

Подобные явления наблюдались и в прошлом, когда уколы красоты проводились одновременно с вакцинацией от гриппа. Такие реакции были редкостью, но все же появление отеков нельзя исключать. Ведь комбинация вакцины и гиалуроновых филлеров может спровоцировать чрезмерный иммунный ответ.

Когда можно вводить филлеры

Специалисты рекомендуют делать уколы красоты не раньше, чем через 1,5 месяца после окончания курса вакцинации. Если вы в данный момент проходите косметологические процедуры и планируете вакцинироваться от COVID-19, то первую прививку можно делать через 2 недели после введения филлера.

Инъекции ботокса

Введение вакцины против COVID-19 сопровождается активным иммунным ответом. Инъекции ботокса вызывают образование антител к ботулотоксину у 1-5 % людей. Поэтому эти 2 процедуры не следует совмещать. Это может привести к непредсказуемой реакции иммунитета.

Специалисты рекомендуют вводить ботулотоксин через 1-1,5 месяца после окончания полного курса вакцинации.

Оперативные процедуры

Если вы запланировали сделать маммопластику путем введения имплантатов в грудь, то после введения второй дозы вакцины подождите не менее 1,5-2 месяцев. Пластическую операцию нельзя совмещать с вакцинацией. Это не только создаст огромную нагрузку на организм, но и увеличит риск отторжения имплантов.

Заключение

Если вы недавно вакцинировались от коронавируса, то воздержитесь от косметологических процедур в ближайшие 1,5-2 месяца. Это поможет вам избежать нежелательных побочных реакций и чрезмерной нагрузки на иммунную систему.