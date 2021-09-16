Боевики на Донбассе совершили обстрелы, каких местные не помнят с 2014 года, Европарламент принял резолюцию по России. Главное за день

Боевики за день обстреляли два населенных пункта на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования России на Донбассе сегодня утром накрыли минометным огнем город Счастье Луганской области. Повреждена гражданская инфраструктура, автомобили.

Глава военно-гражданской администрации города Александр Дунец ранен осколком в ногу, его прооперировали.

Одна из местных жительниц рассказала, что не помнит таких обстрелов с 2014 года. Известно, что мины сбросили из беспилотников и атак было две, с интервалом примерно в час. Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Также боевики обстреляли поселок Тарамчук в Донецкой области. Пострадавших нет. Атака тоже была произведена утром.

Европарламент принял резолюцию по России

Европейский парламент на заседании 16 сентября принял резолюцию по отношениям Европейского союза с Россией. Депутаты Европарламента рекомендовали Европейскому совету, Европейской комиссии, главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю совместно с государствами – членами ЕС пересмотреть политику в отношении России.

В резолюции упоминается и возможное отключение РФ от системы SWIFT и необходимость остановить запуск “Северного потока – 2”, также есть призыв усилить санкционное давление на Россию.

Взрыв в Карпатах…

Группа туристов в Карпатах разожгла костер, после этого раздался взрыв. Два человека погибли, несколько получили травмы. Полиция считает возможной причиной взрыва снаряд времен Первой мировой войны.

…И расследование теракта в Днепре

Следствие выяснило, что к автомобилю, который взорвался в Днепре 15 сентября, в результате чего погибли два человека, было прикреплено взрывное устройство, сообщило агентство “Интерфакс-Украина”.

Ситуация с COVID-19 в Украине

За сутки 15 сентября в Украине подтвердили почти 6 тыс. новых случаев COVID-19 – впервые с мая. За сутки уровень суточной заболеваемости вырос более чем на 1 тыс. случаев.

Число полностью вакцинированных граждан в стране от коронавируса сегодня превысило 5 млн. Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что эта отметка будет достигнута до конца лета.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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