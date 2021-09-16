 

В Украине создан первый инновационный питомник для выращивания саженцев – Минрегион

16.09.2021, 22:52, Новости дня
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В открытии питомника принял участие министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

“Этот комплекс пока единственный в Украине, он является символом фундаментальных шагов вперед. Подобные проекты уже могут получить финансирование от Государственного фонда регионального развития. Их количество должно расти”, – заявил министр.

В питомнике будут выращивать сеянцы биотически устойчивых, высокопродуктивных лесных пород для восстановления лесов Карпат: пихту белую, бук, сосну обыкновенную, дуб обыкновенный, лиственницу европейскую. В перспективе планируется расширение лесного питомника и увеличение мощности для выращивания 15 млн штук сеянцев с закрытой корневой системой.

Питомник создан на базе государственного предприятия “Львовский лесной селекционно-семенной центр”.

https://www.facebook.com/MinregionUkraine/posts/4334463526637053

Контекст:

В Украине леса занимают 16% территории страны, сообщило 2 июня Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. “По европейским рекомендациям оптимальным является показатель не менее 20%. Для этого в Украине необходимо создать более 2 млн гектаров новых лесов”, – пишет ведомство.

В министерстве отметили, что увеличение лесистости Украины является одной из задач, прописанных в стратегии экологической политики страны на период до 2030 года.

7 июня в Украине стартовал проект по увеличению площади лесов “Зеленая страна”. Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие три года в стране планируют высадить 1 млрд деревьев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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