 

Украина активно обустраивает заграждения на границе с РФ – Госпогранслужба

16.09.2021, 22:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первоочередной задачей является обустройство противотранспортных заграждений на угрожаемых направлениях с последующим наращиванием других элементов.

Отмечается, что надлежащее обустройство госграницы имеет также оборонительный аспект.

“Наравне с повышением пограничной безопасности снижение миграционного риска, опасности перемещения средств террора, оружия, наркотических веществ и продуктов… фортификационные элементы затрудняют действия противника в случае вооруженной агрессии”, – говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

В практику внедряется комплексная модель охраны и защиты границы, которая предусматривает сочетание инженерных элементов с техническими средствами контроля, подчеркнули в Госпогранслужбе.

Кроме того, сотрудники ГПСУ совместно с Госгеокадастром и органами местного самоуправления активизировали работу по инвентаризации участков шириной 30–50 метров вдоль линии госграницы. Они должны предоставляться пограничникам для строительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений.

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube
Контекст:

В 2014 году в Украине началась реализация проекта “Стена”. Изначально на проект планировали потратить 8,36 млрд грн. В 2016 году его прогнозируемую стоимость уменьшили до 4 млрд грн.

В рамках проекта планировалось обустроить российско-украинскую границу в пределах Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей, украинско-молдавскую границу и территории, прилегающие к административной границе с временно оккупированным Крымом.

Предусматривалось, что строительство завершат в 2018 году, но сроки окончания работ несколько раз переносили. По последним прогнозам, проект должны реализовать до 2025 года.

Глава ГПСУ Сергей Дейнеко говорил в мае 2021 года, что на границе с РФ обустраивают противотанковый ров, контрольно-следовую полосу, рокадную дорогу и завершают это созданием системы видеонаблюдения – строят башни, на которые устанавливают видеокамеры и тепловизоры, которые постоянно в формате 24/7 обеспечивают контроль за государственной границей.

По его словам, за все время работ обустроено около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / Стало известно о сговоре участников «Крымской платформы»

17.07 / “Долбо…бы выпендриваются”. В Черкассах чиновница назвала ублюдками родителей, которые дали детям редкие имена

26.01 / Стартовал прием документов от кандидатов на пост главы САП – Венедиктова

25.04 / Полицейские в Лос-Анджелесе застрелили въехавшего в их машину мужчину

08.03 / В Мьянме военные продолжают подавлять протесты, погибших уже более 50

07.08 / “Это неправильно”. Беленюк прокомментировал заявление украинской спортсменки Килипко об отсутствии тренера на Олимпиаде

14.09 / В Израиле от коронавируса умер лидер движения антивакцинаторов

23.03 / Курс доллара к рублю вырос на открытии торгов

23.03 / Рассекречены изображения салона модели Wey Macchiato

28.11 / В операционной системе Windows 7 выявлена уязвимость нулевого дня

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика