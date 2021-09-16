Сирийский военный погиб в Идлибе при артобстреле террористов

Террористы обстреляли населенный пункт Кульджок провинции Идлиб, в результате погиб сирийский военнослужащий, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населенного пункта Кульджок провинции Идлиб погиб один сирийский военнослужащий», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Как сообщил замруководителя центра, в течение суток в провинции Идлиб было зафиксировано 29 обстрелов со стороны террористической группровки «Джебхат ан-Нусра» (деятельность запрещена в России), в том числе в провинциях Идлиб, Латакия, Хама и Алеппо.

«Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», – подчеркнул Кулить.

Напомним, 10 августа боевики из подконтрольных Турции территорий в идлибской зоне деэскалации обстреляли позиции ВС Сирии в провинциях Идлиб и Алеппо, в результате двое сирийских военнослужащих получили ранения.