Политика: Несистемная оппозиция ошиблась со стратегией на выборах

Избирательная кампания – 2021 продемонстрировала полное фиаско несистемной оппозиции. «Умное голосование», на которое рассчитывали ее лидеры, не только оказалось неэффективным, но и подверглось критике со стороны собственных сторонников. Теперь оппозиции остается лишь одно – пытаться дискредитировать выборы при помощи вброса фейков или взлома системы электронного голосования, считают политологи.

В ходе кампании по выборам в Госдуму часть несистемного электората проявила интерес к так называемому «Умному голосованию» – но в итоге этот проект стал большим разочарованием для оппозиционно настроенных граждан, сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Понятно, что процедура не имела того самого эффекта, на который они рассчитывали. И не могла иметь», – подчеркнул эксперт. Своей оценкой он поделился на круглом столе, организованном в четверг Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

«Умное голосование» (УГ) – проект «голосования за наиболее проходных кандидатов от любых партий, кроме «Единой России», который был запущен «Фондом борьбы с коррупцией» (ФБК, признан экстремистской организацией и НКО-иноагентом в России). Доступ к сайту «Умное голосование» ранее был закрыт Роскомнадзором за связь с экстремистской организацией. Этот ресурс также был крайне ненадежен с точки зрения защиты данных пользователей. Так, в июле в Сеть, по разным оценкам, утекли персональные данные более чем 500 тысяч граждан, оставлявших их на сайтах УГ. Юрист Илья Ремесло отмечал, что приложение «Навальный», куда перешло «Умное голосование», также раскрывает конфиденциальные данные использовавших его людей.

Очередной скандал вокруг УГ возник в четверг. Появились данные, что сторонники «Умного голосования» предлагали деньги за сотрудничество с членами партий, участвующих в выборах по федеральному округу. В комментарии газете ВЗГЛЯД это подтвердил лидер калининградского предвыборного списка Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Иван Грибов. По его словам, суть просьбы двух подошедших к нему на улице неизвестных собеседников сводилась к следующему: убедить однопартийцев, в частности участников предвыборного списка партии, зарегистрироваться на ресурсе УГ. За это неизвестные предложили по тысяче рублей за каждые две регистрации на сайте. Грибов от предложения отказался.

Как отметил Чеснаков, помимо скандальных историй, падению интереса к УГ способствовало появление клонов проекта: списки, которые составляли сотрудники экс-олигарха Михаила Ходорковского, «Рациональное голосование», «Стратегическое голосование» московского оппозиционера Максима Каца, «Нормальное голосование» политтехнолога Станислава Белковского и т. п. Эти разнобой и конкуренция, смущавшие электорат несистемной оппозиции, вполне объяснимы – у оппозиционеров и у сторонников осужденного блогера Навального не было ни единого центра управления, ни единой стратегии действий, подчеркнул политолог.

«А когда был опубликован список «Умного голосования», многие увидели там кандидатов, за которых трудно было бы отдать свой голос», – отметил Чеснаков. Он напомнил, что после публикации списка уже сами кандидаты от оппозиции – лидер Российской партии свободы и справедливости Максим Шевченко и «яблочница» Марина Литвинович – «обиделись и стали критиковать этот список». В частности, раздор в «несистемный» электорат внесло то, что команда УГ поддержала не известную в оппозиционных кругах Литвинович, а самовыдвиженца Анастасию Брюханову. «Мне кажется, организаторы этого самого УГ оказали людям, которых они номинировали в этом списке, плохую услугу», – подчеркнул Чеснаков.

«Изначально, когда эта процедура была обозначена, сразу же стала очевидна ее юридическая несостоятельность,

– указал эксперт. – Дело в том, что сама процедура, призыв голосовать за тех или иных кандидатов, которые находятся в списках, и при этом разыгрываются персонажами, которые не участвуют в выборах, противоречит сразу трем федеральным законам – «О выборах депутатов Госдумы», «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об основных гарантиях избирательных прав».

Очевидно, что поскольку ФБК признан экстремистской организацией, то и механизмы агитации в рамках УГ сразу же подпадали под закон о противодействии экстремизму. «Но кроме того, нарушения связаны с незаконной агитацией, которая запрещена законами, если вы не участник избирательной кампании. Также УГ нарушает законы РФ в части финансирования – средства поступали через поддержку на зарубежных платформах, что также запрещено», – детализировал Чеснаков. Напомним, что официальный представитель МИД Мария Захарова сообщала о связи разработчиков «Умного голосования» с Пентагоном.

Шлейф скандалов вокруг УГ подорвал в самой оппозиционной среде доверие к этому проекту, отметил профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев. Он привел свежие данные системы мониторинга «Крибрум» по анализу всех упоминаний УГ в социальных медиа за последние три дня. «Со счетом 35% против 24% преобладает негативная оценка того, что сторонники УГ увидели в предложенных им рекомендациях», – сообщил аналитик. «В целом сама процедура УГ оказалась совсем не такой эффективной и болезненной для власти, как ее подавали», – согласился Чеснаков.

При этом кампания по продвижению УГ пользовалась эффективной поддержкой из-за рубежа, в частности со стороны таких американские IT-гигантов, как Google и Apple, отметил модератор дискуссии – директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. «Эти компании сделали так, чтобы сайт УГ появлялся на экранах пользователей при поисковой выдаче», – сказал аналитик, напомнив, что представители обеих компаний присутствовали в четверг на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

«Google и Apple не только манипулируют выдачей, но и навязывают нам в друзья оппозиционных персонажей, а также банят патриотически настроенных пользователей. При этом минимум 10% антироссийского негатива в Сети создается на территории Украины. Там под контролем американских специалистов работают на зарплате тысячи украинских студентов, ведущих десятки аккаунтов каждый и маскирующихся под наших пользователей, чтобы тиражировать и вбрасывать фейки», – рассказал Матвейчев.

По его словам, одной из основных фабрик по производству фейков стало движение «Голос» – структура, признанная в РФ иностранным агентом, а распространение фейков о выборах начинается задолго до самой процедуры голосования. «При этом, например, в прошлом году 92% так называемых нарушений, зафиксированных «Голосом», из карты нарушений, были признаны фейками. Несмотря на опровержения, эта дезинформация будет и дальше тиражироваться украинскими студентами и появляться на сайте самого «Голоса». Кстати, услуги хостинга «Голосу» предоставляются в Алабаме», – добавил политолог.

В ситуации, когда кампания по «умному голосованию» за «нужных» кандидатов провалилась, несистемная оппозиция делает ставку на заведомую делегитимацию будущих выборов при помощи давления извне, заметил Данилин.

«Сегодня Европарламент принял заявление на основе доклада комитета о критическом отношении к нашим выборам, которое, судя по всему, предваряет непризнание их результатов, – указал эксперт. – Сегодня же МИД РФ снова обратился к США с требованием прекратить вмешательство в наши внутренние дела, в наши выборы. Москва четко заявила: вмешательство осуществляется в том числе с американских IP-адресов – у российской стороны есть доказательства этого».

Кроме того, в четверг – накануне первого дня голосования – Европарламент утвердил доклад с призывом к пересмотру отношений с Россией. В документе, в частности, говорится, что страны ЕС должны «быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму», если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права».

По оценке Данилина, одной из главных мишеней пропагандистских атак Запада и внутренней несистемной оппозиции будет дистанционное электронное голосование (ДЭГ), как якобы не гарантирующее принцип тайного голосования и неприкосновенность данных о выборе граждан.

«Сегодня в Москве завершился важный этап по подготовке к ДЭГ – разделение ключей шифрования. Эта процедура обеспечит тайну электронного голосования, – подчеркнул политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов. – Мы видим, что, по крайней мере в Москве, люди доверяют информационным государственным сервисам, они ими пользуются, к ним привыкли и понимают, что это удобно. А поэтому выбирают этот способ голосования».

Сейчас в сервисе зарегистрировались более 2,5 млн пользователей – следовательно, примерно четверть избирателей столицы будут использовать электронную систему для участия в выборах. По мнению Асафова, оппозиционные партии, которые не вели агитацию за участие в ДЭГ, совершили большую ошибку, потеряв действительно значительную долю голосов.

«Это значит, что они остались как минимум без двух миллионов избирателей, которые, очевидно, сделают свой выбор как-то иначе. Мы столкнемся с тем эффектом, что у нас результаты электронного и обычного голосования будут различаться», – отметил эксперт.

Для компрометации этого способа голосования сторонники несистемной оппозиции могут прибегнуть к решительным действиям, вплоть до хакерских атак, полагает эксперт. Добавим, что в четверг в Москве была проведена проверка уязвимости систем тестового электронного голосования – как сообщила «Российская газета», «белого хакера» (тестировщика систем безопасности) наградили за выявленные слабые места.

Тезис о тотальной ненадежности ДЭГ так же не выдерживает критики, как и другое заявление оппозиционеров – о том, что огромное число россиян якобы лишено возможности голосовать, отметили эксперты. «Циркулирует миф о том, что девять миллионов граждан РФ не имеют пассивного избирательного права. Это фейк, который стал частью целенаправленной информационной кампании против России, в рамках которой всплыл термин начала 1920-х годов – «лишенцы», – подчеркнул замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. На деле, как отметил эксперт, цифра девять миллионов взята с потолка. «В реальности в избирательной кампании 2021 года не могут принимать участие 500 тысяч человек с двойным гражданством и 700 тысяч «тюремного населения» – или пораженные в правах после отбытия наказания по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса», – сказал Шаповалов.

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