 

США пообещали Австралии поддержку в свете давления со стороны Китая

16.09.2021, 22:40, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВласти Соединенных Штатов окажут поддержку Австралии в свете экономического давления со стороны Китая, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По версии госсекретаря США, со стороны Китая «последовал агрессивный ответ», когда Австралия призвала «выяснить обстоятельства происхождения COVID-19». Как утверждал Блинкен, «Пекин в последние месяцы увидел, что Австралия не уступит, а угрозы экономических мер и давления просто не сработают», передает ТАСС.

Госсекретарь подчеркнул, что «США не оставит Австралию одну» в свете действий Китая. «Мы публично и в частном порядке выражали серьезную озабоченность тем, что Пекин прибегает к методам экономического давления в отношении Австралии. Мы ясно давали понять, что такие действия против наших союзников помешают улучшению наших отношений с властями Китая», – сказал Блинкен во время выступления в Госдепартаменте.

В среду вечером премьер-министр Британии Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.

Первой инициативой в рамках альянса AUKUS стало создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии. Соединенные Штаты решили передать Австралии технологии строительства подводных лодок с ядерными силовыми установками, «чтобы ее подводные лодки, по сути, можно было развертывать на более продолжительное время, чтобы их ход стал тише, чтобы они стали намного более совершенными, позволяя нам обеспечивать и укреплять сдерживание во всем регионе». Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заверил, что Канберра намерена строить атомные подводные лодки, но не стремится заполучить ядерное оружие.

Китай в ответ на объявление Австралией, Великобританией и США о формировании партнерства в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (AUUKUS) призвало Канберру, Лондон и Вашингтон отойти от мышления холодной войны и не создавать исключительные блоки, нацеленные или наносящие ущерб интересам третьих сторон.



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