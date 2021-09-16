 

Американские ученые создали новую методики прогнозирования будущих извержений вулканов

16.09.2021, 22:34, Новости дня
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Ученые из калифорнийского университета сообщили о том, что им удалось создать новый алгоритм для предсказания будущих извержений вулканов.

Исследователи установили, что магма в мантии Земли ведет себя не совсем так, как полагали ранее. Выявленные новые свойства позволяют предсказывать будущее извержение на ранних этапах подготовки к извержению.

Напомним, что в мире есть тысячи активных вулканов, и многие из них могут взорваться в любой момент. Для того чтобы это не привело к крупной катастрофе с массовой гибелью людей, нужна ранняя система предупреждения. Новая методика позволяет точно определять, когда расплавленная магма подходит непосредственно к поверхности земной коры и готова выйти наружу.



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