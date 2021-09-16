Мнение: Горячие Талиб-туры

Предприимчивые предприниматели из Красноярска начали подготовку к запуску туристических поездок в Исламский Эмират Афганистан для любителей экстрима.

Горячие талиб-туры

Пока люди бегут из Афганистана, красноярский турагент объявил о запуске туда бизнес-туров. За 350 тысяч Галина Жданова пообещала предпринимателям с, видимо, неотложными делами в горячей точке комфортную поездку в гости к талибам* — с пятизвездочным отелем и возможностью заказать охрану. «360» разбирался, насколько это безопасно.

Организация туров в Афганистан

Подобрать направление специалист обещает всего за 10 тысяч рублей. А вот в 350 тысяч уже входит помощь с документами, перелет в Кабул через Стамбул за 35 часов, бронь пятизвездочного отеля — с бассейном. Предприниматели также могут заказать охрану на авто или личного телохранителя. Предусмотрены и экскурсия с русским гидом, и фото с достопримечательностями и местными жителями. Такое объявление Жданова опубликовала в одном из сервисов объявлений. Правда, долго сообщение там не провисело — его удалили.

Жданова же заявила, что идея организовать поездку в Афганистан у нее возникла после того, как там побывал знакомый.

«Идея создать „Талиб*-тур“ возникла после того, как ко мне обратился один мой постоянный клиент. У него там была встреча с партнерами по бизнесу. Я рассчитала все и проработала данный тур. Решила предложить его всем желающим. Ведь Афганистан — очень красивая и малоизвестная страна. Я сама не лезу в политику, не контактирую с террористами. Все проводится по официальным каналам», — рассказала Жданова в разговоре с «Московским комсомольцем».

При этом турагент предупредила, что все туристы получат полный инструктаж перед поездкой.

Опасность поездки

Туры в Афганистан — вариант для отчаянных туристов, любителей острых ощущений. А наличие таких туров — это серьезный вызов российской правоохранительной системе, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов в разговоре с «360». По его мнению, органы должны заинтересоваться и проверить подобные поездки. Ведь путешествие в Афганистан для россиян сегодня — угроза безопасности вне зависимости от того, будет телохранитель или нет.

Афганистан — нестабильное квазиобразование. Полноценным государством его сегодня назвать нельзя. Контролирующий эту территорию режим — режим запрещенной в России террористической организации «Талибан»*, со всеми вытекающими последствиями

Собеседник отметил, что бывают случаи, когда человеку действительно необходимо — по работе или личным делам — поехать в нестабильный регион. Для этого нужно наладить общение с принимающей стороной и стараться не нарушать сложившийся там жизненный уклад.

«Никто не будет на месте разбираться с вами, цацкаться, выяснять, откуда вы там приехали — из России, Европы или еще откуда-то. С вами поступят достаточно сурово, будете потом спрашивать: „А где же российский консул, который ко мне не приехал“», — сказал Орлов.

Поездки в горячие точки

Еще до туров в Афганистан россияне уже ездили в другие регионы, где было достаточно небезопасно. По словам Орлова, та же Сирия никогда особо и не закрывалась. Рейсы между Москвой и Дамаском осуществлялись даже в самые непростые времена — 2012–2013 годы. Тогда Дамаск уже находился в окружении. Многие россияне, которые по работе вынуждены были ездить в Дамаск, добирались, например, туда через Бейрут, договариваясь с проводниками и одаривая их подарками.

«Но при этом Сирия никогда не закрывалась. Были, конечно, регионы под контролем террористов. Туда соваться было не нужно. А те регионы, которые находились под действующей властью, <…> были вполне доступны, там было спокойно перемещаться», — пояснил собеседник.

При этом он напомнил о турах на Украину. В 2014 году в Сети было достаточно много объявлений, в которых бизнесменам предлагали различного рода туры — «пострелять по сепаратистам». По словам Орлова, некоторые поехавшие туда люди погибли. Тем временем организаторы «просто пожали плечами».

Руководитель турагентства Go travel Наталия Ансталь рассказала «360», что во время военного переворота в Египте в 2013 году россияне все равно пытались купить туда путевки.

«Когда в Египте ввели военное положение, люди прям скупали туры, хотя обратных рейсов уже не было. То есть они летели туда, зная, что непонятно, как возвращаться. Они шли на то, чтобы вот так полететь. Так что, в принципе, я не сильно удивлена», — сказала она.

При этом Ансталь отметила, что стоимость «Талиб*-тура» вполне адекватная. Однако объявление о подобных поездках сочла попыткой привлечь внимание. Ведь Галина Жданова не только туроператор, но также модель и блогер.

https://360tv.ru/news/tekst/talib-tury/ – первоисточник

https://soldier-moskva.livejournal.com/526422.html – цинк

В программе тура:

1. Осмотр дворца маршала Дустума и домов членов бывшего правительства Афганистана.

2. Размещение в переоборудованных камерах американской тюрьмы в Баграме. Элитные клиенты могут снять номер в камерах, где сидели нынешние правители Афганистана.

3. Посещение маковых полей с дегустацией продукции и возможностью купить ее у трудолюбивых афганских крестьян.

4. Покатайся на шахид-мобиле по Кабулу с опытным гидом, который не успел.

5. Ночное сожжение флагов США и Британии (флаги в ассортименте) и победная стрельба из автомата в воздух.

6. Посещение заседания шариатского суда и публичной порки.

7. Поход на трофейный базар, с возможностью купить оригинальную американскую форму, награды, документы и прочие предметы позднеафганской культурной жизни.

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