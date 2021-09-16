Никаких лохматых шегги и дерзких пикси: лучшие стрижки датчанок как пример для тех, кто ценит простоту и элегантность

Датчанки предпочитают придерживаться простоты и элегантности. Они совершенно не приемлют сумасшедших шегги, дерзких пикси и других слишком креативных стрижек или причесок.

Датчанки поражают своим минималистичным шармом. Это проявляется совершенно во всем, и это также касается волос. Они предпочитают выбирать для себя максимально простые прически, просто добавляя тонким прядям небольшой объем. Это помогает изменить внешний вид без резких изменений внешности. Вот некоторые стрижки, которые выбирают для себя датчанки.

Стрижка слоями

Красиво выполненные слои помогут добавить тонким волосам больше динамики и объема. Отлично смотрится такая прическа, если волосы достигают длины до подбородка или же даже ниже.

Слои являются просто идеальным вариантом для того, чтобы оживить немного стрижку с волнистыми или кудрявыми волосами. Это помогает добавить образу легкость и притягательность.

Удлиненный боб

В Дании эта стрижка пользуется очень большой популярностью. Это отличный выбор для тех, кто хочет немного обновить прическу, но при этом не хотят ничего кардинально менять.

Длина волос достигает линии плеч или же опускается немного ниже. Отлично смотрится гладко уложенный удлиненный боб.

Эта стрижка отличается тем, что она обладает просто удивительным омолаживающим действием, а также помогает улучшить свой внешний вид.

Отлично смотрится удлиненный боб с ровными и прямыми волосами. Красивые, блестящие и увлажненные волосы в таком случае выглядят просто идеально.

Прически длиной миди и челка-шторка

Это отличный вариант стрижки, которая подходит многим женщинам. Это самый настоящий фаворит датчанок. Челка в виде шторки является достаточно популярным вариантом. Она прямая, слегка взъерошенная и открытая по центру.

Отлично смотрится прямая стрижка на волосы средней длины. Волосы должны быть ровными и прямыми без дополнительных слоев. Такой стиль также нравится многим парижанкам.

Такая стрижка является одним из самых шикарных вариантов среди всех причесок из-за красивого контраста, который получается благодаря сочетанию длины волос и удлиненной челки, которая идет в виде открытой шторки.

Каре

У датчанок большой популярностью пользуется красивая стрижка каре, однако, при ее выполнении не нужно слишком сильно укорачивать волосы. Отлично смотрится классический вариант такой прически, одной длины, без дополнительных слоев и челки. Чтобы избежать завивания прядей, нужно после мытья головы тщательно просушить волосы феном, а затем тщательно уложить локоны утюжком.

Отлично смотрится длина прически как ниже плеч, так и немного выше. Такая стрижка идеально подходит для овальной формы лица. Пряди помогают несколько смягчить овал и сделать его визуально более округлым.

В Дании не приемлют использования большого количества аксессуаров. Не стоит злоупотреблять различными заколками и другими аксессуарами. Также не стоит украшать прическу различными платками и косынками, как это принято в Париже. В таком случае можно выглядеть красиво, стильно, роскошно и элегантно.