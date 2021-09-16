 

В Минздраве заявили о снижении потребления алкоголя в России

16.09.2021, 22:18, Разное
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Россияне стали употреблять значительно меньше алкогольных напитков. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Мурашко обратил внимание, что в 2008 года объёмы потребления спиртного в стране составляли 15,7 литров на душу населения. А по итогам прошлого года этот показатель составил всего 9,1 литра. Кроме того, уровень смертности от отравления алкоголем за этот период снизился на 60%, сообщает Vse42.ru.



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