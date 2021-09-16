 

Мнение: Не вовремя

16.09.2021, 22:12, Разное
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В окружении президента РФ Владимира Путина заболели люди, занимающиеся обеспечением его повседневной жизни и работы. Они не ревакцинировались вовремя, заявил 16 сентября пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Объяснение, которое не объясняет ничего. Либо Песков просто солгал — почему бы и нет?

Если вакцинация — мероприятие в определенной мере сомнительное (хотя бы потому, что свойства вакцин, сляпанных на коленке в ударные сроки, в принципе вызывают вопросы), и главное — вакцинация защищает не окружающих, а вакцинированного, который все равно может стать носителем и источником заболевания — это штука вероятностная, то ревакцинация — это вообще зверь невиданный. Так как никто внятно не сообщил — а когда наступает срок ревакцинации. Через полгода, девять месяцев, год или вообще в этом нет никакого смысла. Поэтому фраза Пескова про «невовремя» лишена хоть какого-то содержания.

И, кстати, вопрос: а что, у ФСО с её миллиардами, которые тратятся на эту важную службу, нет обычного терапевта, который следит за прививками и сроками их прохождения у сотрудников? Если те не ревакцинировались вовремя – то кого за это надо расстрелять?

С другой стороны, задача пресс-секретаря (во всяком случае в России) не информировать, а что-то говорить. Если получается — то связно. Если нет — то и так сойдет.

Источник: Эль Мюрид



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