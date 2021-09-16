 

В тюрьмах и колониях ОРДЛО удерживают 30 женщин, пять из них имеют проблемы со здоровьем – Денисова

16.09.2021, 21:58, Новости дня
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Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова говорила во время встречи с послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен, сообщается на странице омбудсмена в Facebook.

“Обсудили положение заключенных на временно оккупированных территориях и поддержку их родственников. В том числе 30 женщин насильно удерживаются в СИЗО и колониях на ВОТ в Донецкой и Луганской областях, где подвергаются пыткам и ненадлежащему поведению. Пятеро из них имеют значительные проблемы со здоровьем и нуждаются в неотложной медицинской помощи”, – сообщила Денисова.

Как сказано в посте, она говорила с Фельдгузен о необходимости объединения усилий Украины и Германии с целью давления на РФ для соблюдения прав и немедленного освобождения заключенных.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/392698105544801

Контекст:

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, переговоры по обмену удерживаемыми лицами практически заморожены из-за позиции РФ.

В Службе безопасности Украины в ответ на запрос “Радіо Свобода” в начале марта 2021 года сообщали, что 268 человек считаются незаконно лишенными свободы на не подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей.

Денисова 28 июня говорила о 405 гражданах Украины, которых боевики удерживают в местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.

По данным СБУ на начало августа, в тюрьмах боевиков было 295 человек, женщины составляют 10-ю часть от всех пленных.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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