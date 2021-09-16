В Киевской области закроют школы, если в них будет меньше 80% привитых от COVID-19 работников – ОГА

“В этом году наша область имеет возможность полноценно функционировать даже при усиленных карантинных нормах. Но есть условие – работать будут только те школы, где вакцинировано 80% работников”, – сказал Володин.

Он добавил, что если до 20 сентября не вакцинируются от COVID-19 80% работников школ, то уроков онлайн у них “больше не будет”.

Как отметили в ОГА, среди педагогов Киевской области провели 62 987 прививок против коронавируса, 27 538 учителей прошли полный курс вакцинации.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

11 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил 8 сентября, что Украина в ближайшие дни вернется в “желтую” зону карантина.

Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из “зеленой” зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял 8 сентября, что первой дозой препарата от COVID-19 вакцинировано более 40% работников сферы образования, две дозы получили 30%.

9 сентября главный санврач Украины Виктор Кузин заявил, что Минздрав пересмотрит норму о 80% вакцинированных педагогов для продолжения очного обучения.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании в Украине одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 6 млн человек, около 5 млн – две дозы препарата.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

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