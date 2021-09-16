“После первого обстрела поехал осмотреть последствия и получил ранение”. Главу администрации Счастья прооперировали

Об этом сообщил 16 сентября председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, его цитирует пресc-служба ОГА в Facebook.

По словам Гайдая, обстреливали город сегодня дважды. Перерыв между первой и второй атакой составил менее часа.

“После первого обстрела руководитель военно-гражданской администрации города Счастье поехал осмотреть последствия и уже там получил ранение. В настоящее время ему удалили осколок – операция сделана успешно, жизни ничего не угрожает”, – написал Гайдай.

Он уточнил, что Дунец уже выполняет рабочие обязанности. Дунец “Новинарні” рассказал, что получил ранение в ногу.

“Я услышал об обстреле и быстро прибыл на место происшествия. Убедился, что люди не пострадали, и начал осматривать место происшествия. В это время произошел второй обстрел, во время которого я получил ранение”, – сказал он.

Одна из местных жительниц сообщила изданию, что таких обстрелов не помнит с 2014 года.

“Я как раз собиралась на работу, когда просто у нас под окнами упала первая мина. Послышался громкий взрыв, дом задрожал, посыпались стекла. Я подбежала к окну, отодвинула занавеску, чтобы посмотреть, что произошло, – ведь у нас с 2014 такого не было, чтобы обстреливали гражданских! Услышала еще два взрыва, посыпалось стекло. Подождала немного, как затихло. Мы все выбежали на улицу, посмотреть, что же произошло. На крыше соседнего общежития был виден дым. Дети плакали”, – сказала она.

“Новинарня” отмечает, что минометные мины боевики сбросили с беспилотников.

Пресс-центр операции Объединенных сил сообщал, что незаконные вооруженные формирования России сегодня вели минометный огонь по городу. Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

“Минометными обломками вновь повреждены дома, автотранспорт. […] В очередной раз российские наемники сорвали договоренности о прекращении огня. В течение последнего месяца это, к сожалению, стало случаться регулярно. И как чувствовать себя местным – жителям прифронтовых территорий? Вот сегодня утром дети шли в школу, меньших вели в детсад, а потом взрослые отправились на работу”, – возмутился Гайдай. Он считает, что боевики заранее выбрали и время, и место обстрелов.

https://www.facebook.com/odalug/posts/1912227102292914

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Количество обстрелов со стороны боевиков на Донбассе с начала 2021 года растет в геометрической прогрессии, сообщил 14 сентября глава украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня Александр Апполонов. По его словам, такого дерзкого применения средств огневого поражения со стороны оккупантов не было с 2016 года.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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