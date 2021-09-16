 

АМКУ оштрафовал “Ощадбанк” почти на 14 млн грн. В банке не согласны с этим решением

16.09.2021, 21:58, Новости дня
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“Нарушение “Ощадбанка” состояло в приобретении в собственность целостного имущественного комплекса сооружений “Рыбной ярмарки и комплекса по хранению, производству продуктов питания” для ООО “Логистик центр “Скандинавия” без получения обязательного разрешения Антимонопольного комитета”, – пояснили в релизе.

В АМКУ добавили, что при определении размера штрафа учли, что финучреждение не признало нарушение и препятствовало расследованию. Из-за этого сбор доказательств по делу длился почти четыре года.

“Законодательством не предусмотрено освобождение банковских учреждений от необходимости получать разрешение на концентрацию”, – подчеркнули в Антимонопольном комитете.

В “Ощадбанке” не согласны с решением АМКУ и считают его вредным для всей банковской системы. По мнению представителей учреждения, оно поощряет недобросовестных должников не выполнять свои обязательства. Об этом говорится в заявлении банка, которое есть в распоряжении LIGA.net.

В банке сообщили, что покупка складской недвижимости была вынужденной мерой, вызванной риском потери ипотеки, которая не была продана в исполнительном производстве. Оно велось против недобросовестного должника, не выполнявшего обязательств по кредитному договору.

“Это продолжается почти пять лет. При таких обстоятельствах крайне странно, что АМКУ начал преследовать государственный банк по жалобе этого недобросовестного должника и даже сделал этого рейдера участником дела”, – говорится в заявлении.

Представители “Ощадбанка” не согласны с суммой штрафа, называют ее несопоставимой с размером кредита, предоставленного должнику. В финучреждении заявили, что будут добиваться отмены решения АМКУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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