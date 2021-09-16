 

Стало известно о расширении военного присутствия США в Австралии

16.09.2021, 21:46, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСША договорились с Австралией о расширении американского военного присутствия в этой в стране, включая размещение военных самолетов, а также военно-морских сил, сообщил австралийский министр обороны Питер Даттон.

«Я рад объявить, что Австралия и Соединенные Штаты значительно усилят свое сотрудничество в рамках размещения сил, повысят степень взаимодействия и углубят деятельность [американо-австралийского] союза в Индо-Тихоокеанском регионе. Это будет включать в себя расширение сотрудничества в воздушной сфере путем ротационного развертывания всех типов американских военных самолетов в Австралии», – приводит слова министра ТАСС.

По словам министра, страны создадут инфраструктуру для поддержки расширенной деятельности обеих стран в военной сфере, в том числе для военно-морских сил.

В среду вечером премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский лидер Джо Байден в опубликованном совместном заявлении официально объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности.

Первой инициативой в рамках альянса AUKUS станет создание атомных подводных лодок для военно-морского флота Австралии, которая из-за этого отказалась от контракта с французской Naval Group. Париж назвал решение Австралии о разрыве соглашения «ударом в спину».



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