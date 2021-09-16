Глава ЕК потребовала создать Европейский оборонительный союз

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский союз намерен построить собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны, информирует Daily Mail.

Глава ЕК выразила обеспокоенность падением правительства Афганистана под натиском «Талибана» (запрещено в России). Она считает, что это событие ставит серьезные вопросы не только перед блоком НАТО, но и перед странами, входящими в состав ЕС, передает РИА «Новости».

Фон дер Ляйен потребовала ускорить развитие Европейского оборонительного союза. Она уверена, что для этого не нужно формировать новые подразделения, так как они существуют уже давно. Глава ЕК также подчеркнула, что объединению нужно обладать достаточной политической волей, чтобы использовать военные инструменты в международных делах без помощи США и НАТО.

Она добавила, что ЕС должен обеспечивать большую стабильность в своем регионе и за его пределами, а также принимать участие в миссиях, не инициированных Североатлантическим альянсом или ООН.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите ОДКБ, назвал поспешным вывод войск западной коалиции из Афганистана, указав на возникшие из-за этого угрозы в регионе.