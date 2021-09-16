«Локомотив» сыграл вничью с французским «Марселем» в матче Лиги Европы

Московский «Локомотив» сыграл в Москве вничью с французским «Марселем» в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе гостей мяч забил Дженгиз Ундер (59-я минута, с пенальти), у хозяев отличился вышедший на замену Тино Анджорин (89). На 58-й минуте за вторую желтую карточку и фол, который привел к 11-метровому, с поля был удален защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, передает ТАСС.

19-летний Анджорин забил первый гол за «Локомотив». Он является воспитанником английского «Челси» и выступает за российскую команду на правах аренды.

«Локомотив» стал первой российской командой, набравшей очки в матчах группового этапа еврокубков нынешнего сезона. В Лиге чемпионов «Зенит» на выезде уступил «Челси» (0:1), а в Лиге Европы «Спартак» на своем поле с таким же счетом проиграл польской «Легии».

В другом матче группы Е турецкий «Галатасарай» на своем поле обыграл итальянский «Лацио» со счетом 1:0. Во втором туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио», «Марсель» примет «Галатасарай». Обе встречи пройдут 30 сентября.

Напомним, 27 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа футбольной Лиги Европы сезона-2021/2022, в ходе которой российские клубы узнали своих соперников.

Групповой этап Лиги Европы завершится 9 декабря. В плей-офф турнира выйдут две лучшие команды из группы, команда, занявшая третье место, отправится в плей-офф Лиги конференций. Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в Севилье.