 

Революция камерофонов: Oppo разместит камеру на боковой грани аппарата

16.09.2021, 21:32, Разное
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Oppo готовит настоящую революцию камерофонов, в новом аппарате компании ее предлагают разместить на боковой грани. Такое решение поможет лучше снимать видео на высокой скорости.
Современные смартфоны давно могут посоревноваться с профессиональными фотоаппаратами. Производители соревнуются не только по количеству мегапикселей и числу объективов, но и по местам, где размещаются датчики. Однако то, что готовиться предложить рынку китайский бренд Oppo может произвести настоящую революцию в индустрии.

В новом смартфоне фото-видео-модуль вынесут не на тыльную или фронтальную панель, как это делают другие производители. Не стоит ожидать и выдвижной или поворотный сенсор, решение, которое нашли инженеры Oppo, предполагает расположение камеры на боковой грани.

Поданное в феврале в патентное ведомства заявление называет новую технологию электронным устройством и методом для управления направлением захвата изображения. Как утверждают в руководстве Oppo, такая новинка является не прихотью в погоне за нестандартным видом. Напротив, такое расположение позволит делать снимки с большим ассортиментом сценариев, например, при снимке движущихся объектов, и даже на высокой скорости. Лучшие кадры получаться, даже без перемещения аппарата в руке пользователя.

Боковой сенсор будет одинарным, внутри него размещена система зеркал. Стоит отметить, что пока проект имеет характер только концепта, не факт, что дальше его реализуют в производстве.

Источник: www.ixbt.com



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