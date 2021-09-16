 

СМИ: Режиссера Звягинцева ввели в искусственную кому из-за коронавируса

16.09.2021, 21:24, Разное
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Известный режиссёр Андрей Звягинцев введён в искусственную кому из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на анонимные источники.

Журналисты отмечают, что коронавирус поразил 92% лёгких мужчины. При этом в настоящее время врачи уже готовы вывести Звягинцева из этого состояния: 57-летнего режиссёра уже отключили от систем жизнеобеспечения. Предполагается, что он будет проходить реабилитацию в немецкой клинике, сообщает телеканал “Царьград”.

Напомним, что коронавирус был диагностирован у Андрея Звягинцева ещё в начале июля, после чего он вскоре был госпитализирован в одно из российских медучреждений. В конце месяца его выписали, однако спустя неделю режиссёру вновь стало плохо. Оказалось, что вирус поразил 90% лёгких мужчины и его вывезли на лечение в Германию, передаёт “Радио 1”.



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