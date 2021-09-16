 

“Страны не останется”: Трамп предрек скорейший развал США

16.09.2021, 21:24, Разное
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В следующем году в США состоятся выборы в палату представителей, а через три года – выборы президента. Дональд Трамп уверен, что к этому времени “страны не останется”. Эти слова он произнес в эфире канала Newsmax в четверг, 16 сентября.

Трамп пришел к такому выводу, очевидно, наблюдая за действиями и заявлениями нынешнего американского лидера Джо Байдена. Экс-президент США заявил, что при новом главе государства страна “покатилась под откос так, как никогда раньше”.

Трамп начал активно критиковать Байдена еще в прошлом году – во время избирательной кампании. Бывший американский лидер продолжает это делать до сих пор. Он считает своего преемника некомпетентным человеком.

Например, недавно Трамп набросился на Байдена за вывод войск из Афганистана. Он считает это событие величайшим позором Соединенных Штатов. Тогда миллиардер намекал, что вновь будет баллотироваться на пост президента. Якобы у него не будет другого выбора из-за плачевной ситуации в стране при Байдене.

Ранее “Дни.ру” писали о падении рейтинга нынешнего президента США. Это связали с выводом американских войск из Афганистана.



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