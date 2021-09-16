Прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела Счастья боевиками

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16.09.2021, 21:04, Новости дня
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Пресс-центр операции Объединенных сил сообщал, что оккупанты сегодня вели минометный огонь по городу. В результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, руководитель городской военно-гражданской администрации Александр Дунец получил ранение.

Фото: gp.gov.ua

“Поврежден жилой дом города и автомобиль жителя, что с точки зрения международного гуманитарного права является гражданской инфраструктурой”, – уточнили в Офисе генпрокурора.

Фото: gp.gov.ua

В ведомстве объяснили, что такие действия нарушают ст. 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции о защите жертв войны (1949 год) и ст. 25 Гаагской конвенции 1907 года.

Уголовное производство открыли по факту нарушения вооруженными формированиями оккупационной администрации РФ законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Расследование поручили Службе безопасности Украины.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Количество обстрелов со стороны боевиков на Донбассе с начала 2021 года растет в геометрической прогрессии, сообщил 14 сентября глава украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня Александр Апполонов. По его словам, такого дерзкого применения средств огневого поражения со стороны оккупантов не было с 2016 года.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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