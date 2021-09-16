 

ВАДА собирается пересмотреть в 2022 году список запрещенных веществ. Из него могут убрать каннабис

16.09.2021, 21:04, Новости дня
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ВАДА говорит, что научный обзор начнется в следующем году и что каннабис останется запрещенным в 2022 году.

По информации ВВС, это стало следствием запрета 21-летней американской легкоатлетки Ша’Карри Ричардсон из США участвовать в Олимпиаде 2020 после положительного результата теста на это вещество. Она объясняла, что конопля помогала ей справиться со смертью ее матери.

ВАДА выразило соболезнования девушке и согласилось, что она употребляла каннабис не для повышения спортивных результатов. Наказание агентство не отменило и заявило, что необходимо следовать правилам.

Если спортсмен получил положительный тест на каннабис, ему могут запретить участвовать в соревнованиях до четырех лет. Этот срок могут сократить до трех месяцев, если спортсмен докажет, что употреблял каннабис не по причинам, связанным со спортом. Наказание могут уменьшить еще на месяц, если спортсмен согласится на лечение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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