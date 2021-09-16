Языковой омбудсмен пригрозил санкциями СНБО телеканалам “1+1”, “Интер” и “Украина”

На основании обращений секретариат начал проверки телеканалов “1+1”, “Интер”, “Украина”, ICTV и “Мега”.

“Телерадиоорганизации имели два года с момента вступления в силу закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”, чтобы подготовиться к надлежащему исполнению этой нормы”, – подчеркнули в сообщении.

В релизе напомнили, что Конституционный Суд Украины 14 июля 2021 года в своем решении отметил, что любые посягательства на юридический статус украинского языка как государственного на территории Украины недопустимы, поскольку нарушают конституционный строй государства, угрожают национальной безопасности и существованию государственности Украины.

“Указанные факты и другие многочисленные материалы, подтверждающие дерзкое и систематическое нарушение упомянутыми телевизионными каналами языкового закона, являются основанием для рассмотрения этого вопроса на отдельном заседании СНБО и возможного применения санкций”, – подчеркнули в офисе языкового омбудсмена.

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Часть положений закона, в том числе требование об обязательном использовании украинского языка в кино, театрах и музеях, вступит в силу в 2021 году.

16 июля стартовал очередной этап воплощения закона. С этого дня все концерты, шоу-программы, культурно-художественные, развлекательные мероприятия должны проводиться на государственном языке. На государственном языке также должны изготавливаться объявления, афиши, постеры, входные билеты, буклеты и другие материалы о культурных и зрелищных мероприятиях.

Как уточняется на сайте Кабмина, с 16 июля все фильмы, созданные на иностранном языке, должны демонстрироваться на государственном языке, а украинские издатели должны издавать на государственном языке не менее 50% названий книжных изданий. В магазинах доля украиноязычных книг должна составлять не менее 50%.

—