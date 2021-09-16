 

Апелляционный суд оставил под домашним арестом экс-министра транспорта и связи Рудьковского

16.09.2021, 21:04, Новости дня
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Отмечается, что коллегия судей судебной палаты приняла решение, рассмотрев апелляционную жалобу от стороны защиты и прокуратуры по решению Соломенского райсуда Киева, который 2 сентября изменил Рудьковскому меру пресечения – с ночного домашнего ареста на круглосуточный до 29 сентября 2021 года включительно.

“По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда оставлено без изменений, а апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры – без удовлетворения”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/Kyiv.Court.Of.Appeal/posts/2937815743135170

Контекст:

Рудьковский был народным депутатом Украины IV, V, VII созывов, в 2006–2007 годах возглавлял Министерство транспорта и связи. Сейчас с состоянием $93 млн он занимает 84-е место в рейтинге самых богатых украинцев, составленном журналом НВ и инвестиционной компанией Dragon Capital.

25 февраля 2021 года СБУ заявила, что раскрыла похищение нардепа от “Слуги народа”, экс-главы компании “Нефтегаздобыча” Олега Семинского. В феврале 2012 года Семинский выехал с работы, попал в подстроенное ДТП и был похищен неизвестными вооруженными людьми в масках. Признанный судом пропавшим без вести Семинский был освобожден в мае 2015 года.

3 марта 2021 года Рудьковскому вручили сообщение о подозрении по этому уголовному производству. Апелляционный суд арестовал Рудьковского 24 июня. Позже Печерский райсуд Киева отпустил его под ночной домашний арест до 2 сентября.

Николай Катеринчук – сооснователь компании “Катеринчук, Моор и партнеры”, которая представляет интересы Рудьковского, говорил, что цель обвинений против экс-министра – вымогательство акций компании “Нефтегаздобыча”. По информации СМИ, Семинский претендует на $150 млн доли в бизнесе семьи Рудьковского. Экс-министр говорил, что Семинский “никогда не был собственником или акционером “Нефтегаздобычи”, но постоянно и противоправно требовал долю” в компании, угрожая заявить, что в его похищении виновен Рудьковский.

Вечером 11 августа экс-нардеп и член набсовета “Укрзалізниці” Сергей Лещенко рассказал, что Рудьковского “обнаружили в Монако”. Он опубликовал снимок экс-министра, якобы сделанный в Монако, который ему прислал неназванный нардеп. “Экономическая правда” также утверждала, что Рудьковский находится в Монако.

Рудьковский 12 августа говорил что находился в Австрии.

В связи с нарушением подозреваемым условий разрешения прокурора на выезд за границу исключительно в город Вену (Австрия) для лечения Офис генпрокурора Украины просил суд изменить меру пресечения Рудьковскому – с ночного домашнего ареста на содержание под стражей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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