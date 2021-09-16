Иностранное вмешательство в выборы

Росчерком пера ЦИК рижане стали сахалинцами, одесситы — нижнетагильцами, а лиссабонцы — барнаульцами. Десятки тысяч россиян, живущих за рубежом, выберут депутатов в регионах, где никогда не бывали.

Смесь афганского с нижегородским и латышского с сахалинским демонстрируют организаторы выборов на зарубежных участках. К сожалению, граждане РФ во Франции голосуют по Томскому округу, а не по Нижнему Новгороду, но все равно это классическое «Горе от ума». Российское население, живущее за рубежом, по какой-то волшебной логике будет выбирать депутатов Государственной думы в рандомных регионах. И ладно бы голосовали только за федеральную часть списка: иностранные участки приписаны и к одномандатным округам. Ситуация осложняется тем, что совершенно непонятна ситуация с наблюдателями в консульствах и посольствах. Зато понятно, что внезапные 10% легко могут «сделать погоду» в округе, особенно если там дела у партии власти не очень.

По данным Избиркома Сахалинской области, на 1 июля текущего года во всем регионе насчитывалось 375 228 избирателей. Пять лет назад было около 390 тысяч, но люди, усталые и озлобленные, уезжают за лучшей жизнью. Эта усталость и озлобленность сказываются и на региональном рейтинге партии власти, губернатора и президента. Так, по статистике ВЦИОМ (получена «Новой» от собственных источников), одобряют работу президента около 46% опрошенных сахалинцев, доверяют ему — 55% (и показатели медленно падают). Доверяют губернатору 43%, не доверяют 46%. Информационный фон при этом — преимущественно негативный.

А если еще посмотреть на материальное положение населения? У 27% денег не хватает на продукты или только на них и хватает.

Понятно, что на выборы придет от силы половина сахалинских избирателей — в 2016 году явка составляла примерно 36%. Но ничего страшного, ведь дальневосточным островам голосовать помогает… Латвия!

Большинство из «латышей», 37 971 избиратель, по данным «Новой», в этом году приписаны к Сахалинскому одномандатному избирательному округу — это участки 8180, 8181 и 8182, они голосуют в посольстве РФ в Риге. Еще два участка — 8183 и 8184 — «приплюсуют» к Магадану и ЕАО, они будут выбирать депутатов в генконсульствах в Даугавпилсе и Лиепае. Стоит отметить, что на стопроцентную явку за рубежом тоже никто не надеется — в ту же Латвию отправлено лишь около 15,6 тысячи бюллетеней. В прошлый раз, в 2016 году, около 75% латышских россиян (10 425 человек из 13 832) были за «Единую Россию». За КПРФ отдано 1138 голосов, за ЛДПР — 567.

Фото: РИА Новости

«Граждане России, постоянно проживающие в Латвии, получат два бюллетеня — для голосования за одну из партий по федеральным спискам, а также за одного из кандидатов, зарегистрированных на одномандатных избирательных округах», — разъясняет сайт посольства. При этом если россиянин в стране временно, то голосует он только по спискам, по федеральному избирательному округу («за исключением случаев предоставления документа, подтверждающего нахождение места жительства на территории Российской Федерации в пределах соответствующего одномандатного избирательного округа»).

Теперь смотрите внимательно. В прошлый раз, в 2016 году, в Латвии к Сахалину приписали четыре участка (№№ 8179–8182). За партийные списки на участки пришли проголосовать всего 146 810 избирателей. Из них 8192 — зарубежных:

УИК № 8179 — 2141 человек (99,95%),

УИК № 8180 — 3078 человек (98,97%),

УИК № 8181 — 917 человек (100%),

УИК № 8182 — 2056 человек (99,28%).

Удивительная явка! 5857 голосов по четырем участкам отдано за «Единую Россию», в процентах это от 65,65% до 72,89%.

Тут стоит отметить, что четыре зарубежных участка приписали к Южно-Сахалинскому теризбиркому. А результаты по столице области при этом резко контрастировали — в целом 43,4% за «ЕР» (мало где показатель за партию власти вообще поднимается выше 40%).

Фото: РИА Новости

По мажоритарному округу из Латвии за Сахалин голосовало столько же избирателей — 8192. Из них за кандидата от «Единой России» (Георгия Карлова, он выдвигается и в этот раз):

УИК № 8179 — 1318 человек (61,56%),

УИК № 8180 — 1979 человек (64,29%),

УИК № 8181 — 548 человек (59,76%),

УИК № 8182 — 1196 человек (58,17%).

А в целом по Южно-Сахалинску за Карлова проголосовали 38,74% избирателей, большинство УИКов — на уровне 30–35%. Лишь на трех участках, не считая зарубежных, показатель «за Карлова» чуть больше или равен 50%. Но на островах-то и участки поменьше, чем в Риге.

И дело не только в Латвии и Сахалине, конечно: в разных странах мира организовано 348 участков, они приписаны почти к 70 одномандатным округам. Где-то, как в Бахрейне, Чаде или там в Мавритании, наших сограждан мало. Но не стоит радоваться: например, Нижегородский округ гостеприимно распахнет двери для россиян из нескольких десятков стран: тут тебе и Ангола, и Сан-Томе и Принсипи (это одно государство), и Бруней, и Афганистан, и Габон, и Джибути, и много чего еще. Причем даже объединением по климатическому признаку никто не заморачивался: в один округ (Нижегородский) попали Кот-д’Ивуар, Буркина-Фасо и, допустим, Исландия.

Фото: РИА Новости

Как сказал член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в рамках видеомоста в МИА «Россия сегодня», избранные кандидаты будут обязаны представлять в том числе интересы зарубежных землячеств. Интересная работа у некоторых депутатов-одномандатников намечается.

— Что касается фальсификаций — вы же сами видите цифры, они в открытом доступе. Какое удивительное единодушие и порыв патриотизма продемонстрировали наши дорогие сограждане, проживающие в прибалтийской стане. Ну 100-процентная явка, это же просто чудо! Голосование идет в посольстве. И мы бы даже, наверное, как-то командировали туда наблюдателей, но вы сами видите, какая в мире эпидемиологическая ситуация, — комментирует кандидат от КПРФ по одномандатному Сахалинскому округу Алексей Корниенко, его считают на этих выборах основным соперником кандидата от «Единой России» Георгия Карлова. — Удивительная история: жителям Сахалинской области, находящимся вне домашнего региона, пришлось писать какие-то заявления через «Госуслуги», чтобы воспользоваться системой «Мобильный избиратель». А жителям Латвии — пожалуйста, голосуй за сахалинского депутата. Это смешно. Большая часть россиян в Прибалтике, при всем уважении, вряд ли погружены в проблемы Сахалинской области. А большей части сахалинских избирателей надо 30 лет пахать, чтобы заработать на билет в ту Латвию. Я бы еще понял, если бы голоса шли только за партию, по федеральному списку — но почему и за одномандатников тоже?

Алексей Гавруков

политтехнолог:

— История голосования на участках «за границей» практически не обсуждается в профессиональной среде. Возможны ли там фальсификации? Как и на любом закрытом участке, для этого есть возможности. Но я посмотрел статистику в целом: нет такого, чтобы за действующую власть там голосовал нарочито заоблачный процент избирателей. Но почему же в целом результаты лояльны? Скорее всего, по моему мнению, за границей голосуют те, кто больше доверяет институту государственной власти. Сами посудите: оппозиционеры не доверяют ни трехдневному, ни дистанционному голосованию, ни системе видеонаблюдения, ни «Мобильному избирателю». И уж конечно, не пойдут голосовать куда-то в посольство, при не самых прозрачных обстоятельствах.

Другой вопрос сложнее и важнее: какое право имеет человек, живущий, к примеру, в Риге, голосовать за кандидата по Сахалинской области? Да, я понимаю, что лишать людей избирательного права неверно, но и позволять им определять депутата в регионе, к которому они не имеют и иметь не будут ни малейшего отношения, очень странно.

Было бы вернее позволить людям самим выбирать регион для голосования — например, с помощью сервиса «Мобильный избиратель». Тогда они могли бы голосовать по прописке или хотя бы за тот регион, о котором точно имеют представление.

Валерия Федоренко, собкор «Новой»

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