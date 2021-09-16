 

В ЦИК обвинили Apple и Google в работе на политический заказ

16.09.2021, 20:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыКомпании Apple и Google фактически работают на политический заказ, сообщил член ЦИК Игорь Борисов.

«Открытие границ Интернета, как свободы слова, распространение информации несет и негативные факторы. В частности, воздействие таких цифровых гигантов, как Apple и Google – их представители сегодня каким-то образом пытались оправдаться перед сенаторами, представителями государственных органов РФ – фактически работают на соответствующий политический заказ, распространяя экстремистский контент, отмахиваясь, как бы говоря, что они тут ни при чем», – сказал Борисов в эфире телеканала «Россия 24», его слова передает РИА «Новости».

Он заявил, что правила противодействия иностранному вмешательству сейчас только формируются, предпринимаются попытки организовать цивилизованные подходы к организации выборов.

«К сожалению, Госдеп и его платформы всячески сопротивляются, маскируясь, что они ничего не знают, это не их юрлицо – у нас главный офис там, а мы здесь только представительствуем. То есть никто не собирается отвечать за свои противоправные действия», – добавил он.

На прошлой неделе Роскомнадзор потребовал от Apple и Google прекратить предоставление средств для обхода ограничений доступа к сайту «Умное голосование», иначе это будет считаться вмешательством в выборы. Ранее ведомство ограничило доступ к сайту «Умного голосования» по причине его использования для продолжения деятельности «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, запрещенная в РФ экстремистская организация-иноагент). Ведомство установило, что средства для обхода блокировок предоставляют более 10 иностранных провайдеров – в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других странах. Как отмечал Роскомнадзор, требования ведомства игнорируют магазины приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисы Google, Cisco, Cloudflare и ряд других.

«Яндекс» уже удалил ссылки на «Умное голосование». Между тем Google по-прежнему выдает ссылку на сайт «Умного голосования». 

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев предупредил, что попытки Apple и Google вмешиваться в выборы могут повлечь за собой последствия в том числе уголовного характера.



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