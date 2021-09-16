 

Пожизненно осужденным датчанам запретили новые романтические отношения

16.09.2021, 20:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПравительство Дании решило запретить пожизненно приговоренным людям заводить романтические отношения в первые десять лет отбывания срока, в подготовленном законопроекте говорится, что новые правила должны предотвратить появление поклонников преступников, сообщили в BBC.

По проекту, контакты таких заключенных ограничат теми, с кем они знакомы, передает Рен ТВ.

Кроме того, отбывающие пожизненный срок, не смогут публиковать в социальных сетях сообщения о своих преступлениях или обсуждать их. 

Инициатива законопроекта у его авторов появилась после признания 17-летней Каммиллы Курштейн, которая влюбилась в датского изобретателя-расчленителя Петера Мадсена, в 2018 году приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль на своей подлодке.

«Осужденные не должны превращать тюрьмы в центры знакомств и медиа-площадки для хвастовства своими преступлениями», – считает министр юстиции Дании Ник Хеккеруп.



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