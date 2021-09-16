Пожизненно осужденным датчанам запретили новые романтические отношения

Правительство Дании решило запретить пожизненно приговоренным людям заводить романтические отношения в первые десять лет отбывания срока, в подготовленном законопроекте говорится, что новые правила должны предотвратить появление поклонников преступников, сообщили в BBC.

По проекту, контакты таких заключенных ограничат теми, с кем они знакомы, передает Рен ТВ.

Кроме того, отбывающие пожизненный срок, не смогут публиковать в социальных сетях сообщения о своих преступлениях или обсуждать их.

Инициатива законопроекта у его авторов появилась после признания 17-летней Каммиллы Курштейн, которая влюбилась в датского изобретателя-расчленителя Петера Мадсена, в 2018 году приговоренного к пожизненному заключению за убийство журналистки Ким Валль на своей подлодке.

«Осужденные не должны превращать тюрьмы в центры знакомств и медиа-площадки для хвастовства своими преступлениями», – считает министр юстиции Дании Ник Хеккеруп.