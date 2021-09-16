 

Правительство Эстонии освободило привитых российскими вакцинами от тестирования

16.09.2021, 20:52, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ департаменте здоровья правительства Эстонии сообщили, что привитые вакцинами третьих стран, в том числе в России, при въезде в Эстонию не должны сдавать тест на коронавирус и соблюдать самоизоляцию.

«Согласно постановлению правительства Эстонии, здоровый человек, въезжающий в Эстонию из стран с ограничениями на выезд, может быть освобожден от тестирования и изоляции в течение одного года после завершения вакцинации, если он полностью вакцинирован и после вакцинации достиг полной иммунной защиты. Эстония признает все вакцины, получившие разрешение на продажу или признанные в стране происхождения», – сообщил ТАСС директор по связям с общественностью департамента здоровья Имре Каас.

Также зарубежные сертификаты о вакцинации, в том числе российские, могут использоваться в Эстонии для посещения общественных мест без соблюдения коронавирусных ограничений.

«Полностью вакцинированные люди с действительным сертификатом о прививках в течение года после вакцинации также могут принимать участие во всех мероприятиях в Эстонии, где применяется проверка сертификата о вакцинации. Однако прививка, сделанная в России, не дает права на получение сертификата о вакцинации Европейского союза», – добавил Каас.

Ранее стало известно, что одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения приостановлено во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до новой инспекции завода производителя.

В прошлую пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об ожидании предоставления от РФ полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявляла, что «Спутник V» может получить одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в сентябре.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечали, что за год применения вакцина «Спутник V» «доказала свою высочайшую безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом на опыте применения в ведущих странах мира».



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