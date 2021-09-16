Мнение: Нерусская “Русская сталь”

"Джокер ДНР" о проекте украинских спецслужб, который маскируется названием "Русская сталь".

Нерусская "Русская сталь"

Читая переписки пацанят из украинских спецслужб, в последнее время всё чаще стал натыкаться на фразы: «Иформация для русской стали», «Отработайте через русскую сталь» или «Легализируйте сталью» и т.п. Сначала, я не обращал внимания на эти фразы в контексте долгих диалогов. Даже думал, что это кодовые фразы взаимодействия некоторых работничков ИПсО с российскими спецслужбами. Но всё оказалось более смешно.

«Русская сталь» – информационный проект (https://www.youtube.com/channel/UClJ_Rjm1kIczW8e6qtREZWg) украинских спецслужб, связанных с информационно-психологическими операциями, созданный в 2016 году и замаскированный под российский независимый информационный проект оппозиционного характера, который «рубит правду-матку» и поливает российских чиновников грязью, чем, конечно же, очень хочет сделать Россию лучше. В общем – всё, как всегда. Но меня заинтересовала активность украинских спецслужб вокруг него, и я поручил своим хакерам разобраться.

Украинский информационный проект "Русская сталь" на своих ресурсах для обратной связи использует электронную почту [email protected] Чаще всего, входы в эту почту осуществляются с IP-адреса 31.148.171.200, который находится по адресу: Украина, Донецкая область, г. Покровск и зарегистрированный на Колесник Елену Витальевну (в регистрационную форму внесен адрес электронной почты "Russia stal, 01.01.95 г.р." и номер мобильного телефона +380959199800).

В 2021 году на почту [email protected] были выходы с IP-адреса 194.36.108.93, который находится по адресу: Германия, Берлин, провайдер M247ltd, AS 9009, пользователем того же номера украинского оператора +380959199800. Как оказалось, этот номер зарегистрирован и используется гражданином Украины, Колесником Александром Анатольевичем, 07.02.1985 г.р., паспорт ВС 996982, выданный 19.06.2001 года, ИНН: 3108402510, уроженец г. Красноармейск, адрес: Донецкая область, город Красноармейск (Покровск), микрорайон Горняка, дом 1. В 2012 году, Колесник А.А. регистрировался в сети ВКонтакте под своим именем (ID 0173059, пароль raePoo007, адрес электронной почты [email protected]).

Кроме этого, Колесник А.А. является ветераном АТО и в 2016 году получил удостоверение участника боевых действий № 060969, после чего, решил поиграть в агента-007 и связал свою судьбу с украинскими спецслужбами.

Традиционно, я не публикую всей информации, но это пока. Этим проектом и всеми причастными к нему сотрудниками мои люди продолжают заниматься. Отдельный привет передаю Димону Васильевичу и подполковнику Андрюше. У вас ещё есть шанс соскочить… Просто я не люблю, когда украинские клоуны маскируются под российских, без моего разрешения

https://t.me/JokerDNR/756 – цинк

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