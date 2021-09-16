Определенные признаки помогут вовремя распознать опасное заболевание у детей

Российские педиатры профессор Елена Кешинян и кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рассказали, как предупредить развитие серьезного заболевания у детей. Распознать опасность можно по ряду признаков при обнаружении которых нужно немедленно обращаться в больницу.

Одним из самых фатальных недугов, которые могут развиться в детском возрасте, является менингит. Воспалившиеся оболочки головного и спинного мозга могут быть как осложнением других процессов, так и самостоятельным заболеванием. При этом его очень сложно опознать вовремя, не спутав с другими, например, гриппом.

Поэтому важно знать, на какие именно признаки нужно обращать внимание. Это, по заверению отечественных медиков, высыпания, повышение температуры, а также судороги. Если жар сопровождается головною болью, следует обязательно проконсультироваться на предмет воспаления мозга. Если ребенок еще слишком мал, он может кричать, ему тяжело вращать головой, поворачиваясь по сторонам. Не менее тревожными симптомами являются невозможность сбить температуру, а также состояние, близкое к коме. Судороги и рвота, ярко выраженная сыпь по всему телу тоже могут сопровождать менингит. Причем сыпь появляется уже на запущенной стадии заболевания, о чем нельзя забывать.

Медики напоминают, что менингит отличается не только тяжестью протекания, но и высокой летальностью. Даже при удачном излечении у ребенка на долгие годы может остаться множество последствий в виде осложнений. Это и пневмония, кардиозаболевания, а также сепсис, и многие недуги могут продолжаться всю жизнь. Чтобы избежать опасной болезни, педиатры рекомендуют вовремя сделать прививку от менингита.

Источник: www.m24.ru