 

Определенные признаки помогут вовремя распознать опасное заболевание у детей

16.09.2021, 20:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российские педиатры профессор Елена Кешинян и кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рассказали, как предупредить развитие серьезного заболевания у детей. Распознать опасность можно по ряду признаков при обнаружении которых нужно немедленно обращаться в больницу.
Одним из самых фатальных недугов, которые могут развиться в детском возрасте, является менингит. Воспалившиеся оболочки головного и спинного мозга могут быть как осложнением других процессов, так и самостоятельным заболеванием. При этом его очень сложно опознать вовремя, не спутав с другими, например, гриппом.

Поэтому важно знать, на какие именно признаки нужно обращать внимание. Это, по заверению отечественных медиков, высыпания, повышение температуры, а также судороги. Если жар сопровождается головною болью, следует обязательно проконсультироваться на предмет воспаления мозга. Если ребенок еще слишком мал, он может кричать, ему тяжело вращать головой, поворачиваясь по сторонам. Не менее тревожными симптомами являются невозможность сбить температуру, а также состояние, близкое к коме. Судороги и рвота, ярко выраженная сыпь по всему телу тоже могут сопровождать менингит. Причем сыпь появляется уже на запущенной стадии заболевания, о чем нельзя забывать.

Медики напоминают, что менингит отличается не только тяжестью протекания, но и высокой летальностью. Даже при удачном излечении у ребенка на долгие годы может остаться множество последствий в виде осложнений. Это и пневмония, кардиозаболевания, а также сепсис, и многие недуги могут продолжаться всю жизнь. Чтобы избежать опасной болезни, педиатры рекомендуют вовремя сделать прививку от менингита.

Источник: www.m24.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.07 / На период предвыборной кампании из магазинов изымут книги Захара Прилепина

26.05 / Российские полицейские из Перми раскрыли убийство во время отдыха

21.12 / Хакеры ГРУ, атаковавшие правительство США, забывали отключить вебкамеру

18.05 / Тарасова прокомментировала противостояние школ Плющенко и Тутберидзе

15.09 / Выращивание огурцов осенью: как правильно подготовить теплицу, какой температурный режим необходимо соблюдать

28.10 / Мнение: Катастрофа 2020 – США на пороге гражданской войны

27.08 / Что София Ротару скрывает за фирменной улыбкой: какая певица на самом деле

21.12 / Институт русского языка им. Виноградова добавит корень “навал” к списку обсценных слов

11.06 / Участники ПМЭФ-2021 посоревновались в парусном спорте

22.08 / “По былой популярности не грущу”: как живет 47-летний Юрий Шатунов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика