Энрике Иглесиас рассказал о выходе вероятно последнего альбома: “Это не то”

Популярный испанский певец и автор песен Энрике Иглесиас недавно дал интервью одному из зарубежных изданий, где поделился с поклонниками своими профессиональными планами. В частности, знаменитость пояснил о скором выходе нового альбома, который вполне может стать последним в его творческой биографии.

Исполнитель анонсировал презентацию музыкального проекта под названием Final на 17 сентября текущего года, добавив при этом, что планирует завершить реализацию своих творческий идей в подобном формате. “Может быть, это мой последний альбом. Это не то, о чем я думаю последние несколько месяцев. Это то, о чем я думаю последние несколько лет”, – с нотками интриги в голосе заявил Энрике Иглесиас. Впрочем, он тут же успокоил многочисленных почитателей его таланта: новые песни выходить будут, поскольку процесс их написания является для него внутренне необходимым. Однако, по словам звезды, их выход будет происходить в несколько другом воплощении.



Изображение взято с: [email protected]

Примечательно, что позицию Энрике Иглесиаса поддержал его коллега и друг Рики Мартин. Пуэрториканец отметил, что его товарищу решение о том, чтобы завершить выпуск альбомов, далось довольно нелегко, ведь Иглесиас работает в музыкальной сфере очень давно. К слову, Мартин поздравил своего коллегу по сцене с высокой позицией в современном шоу-бизнесе. Об этом пишет Newinform.com.