Ирина Дубцова и Роман Черницын: звездные пары, которые сохранили близкие отношения после развода

Предыдущий год был богат на звездные разводы. При этом многие увидели, что за красивой картинкой в “Инстаграме” скрывается совсем другая жизнь, а некоторые знаменитости после расставания и вовсе были готовы “хайпануть” на случившемся.

Остались ли в отечественном шоу-бизнесе пары, у которых получилось сохранить близкие и дружеские отношения? Кто из российских звезд смог занять адекватную позицию и после развода продолжает мирно общаться со своим экс-возлюбленным?

Ирина Дубцова

Певица не только хорошо общается с бывшим мужем Романом Черницыным, но даже ездит с ним на совместный отдых. Пара рассталась в 2008 году, а проводить вместе отпуск они решились ради сына Артема.

Андрей Григорьев-Аполлонов

Солист группы “Иванушки International” разведен дважды и с обеими супругами смог не только сохранить близкие отношения, но и подружил их между собой. Троица совместно отмечает все важные праздники и ничего зазорного в этом не видит. Коллеги и близкие артиста отмечают, что Андрей старается быть позитивным и не держать обиду на женщин, которые его бросили. Как мы видим, это работает.

Гоша Куценко

С Марией Порошиной актер расстался давно. Но до сих пор они созваниваются, посещают со своими новыми избранниками дни рождения детей и вместе тусуются на светских мероприятиях. Своего экс-возлюбленного актриса называет ангелом-хранителем, который всегда готов прийти на помощь.

Рита Дакота и Влад Соколовский

О разводе этой звездной пары несколько лет судачила вся страна. После долгой вражды Рита и Влад наконец-то смогли решить все проблемы, и теперь между ними полный “дзен”. Экс-супруги не только дружны между собой, но и познакомились со вторыми половинками друг друга.

Все четверо не раз тусовались вместе и нянчились с маленькой Мией – дочерью Риты и Влада. Сама Дакота понимает, что многие осудят и не поймут такие отношения. Но вдруг это нормально?

Андрей Кончаловский

Всего у известного режиссера 4 экс-супруги. И он умудрился сохранить близкие отношения не только с ними, но и с другими своими возлюбленными. В их числе Ирина Бразговка, родившая Кончаловскому внебрачную дочь.

Нынешняя супруга не против общения с бывшими. Самое интересное, что некоторые из избранниц Андрея Сергеевича дружат между собой. Например, Наталья Аринбасарова и Анастасия Вертинская. Вот это уровень, согласитесь?

Любовь Толкалина и Егор Кончаловский

Кажется, старший сын Кончаловского в любовных делах берет пример с отца. Егор Андреевич 20 лет был женат на известной актрисе Любови Толкалиной. Однако в 2017 году пара решилась на развод. К счастью, бывшие супруги оказались мудры и не стали враждовать после стольких проведенных вместе лет.

И разве можно воевать, когда живешь в соседних квартирах и воспитываешь общую дочь? Однажды Толкалина призналась, что она научилась дружить с супругом, только расставшись с ним.

Тимати

С матерями своих детей рэп-исполнитель ведет себя по-рыцарски. Напомним, что модель Алена Шишкова родила ему дочь Алису, а Анастасия Решетова – сына, которого назвали в честь близкого друга Тимати Ратмиром.

Певец часто отдыхает вместе с экс-возлюбленными на дорогих курортах, балует их роскошными подарками и по возможности уделяет внимание. Все пятеро, в том числе и дети, живут по соседству и прекрасно ладят между собой. Однажды в интервью Шишкова призналась, что у них странная семейка, похожая на семейку Аддамс.

Илья Прусикин

Солист группы Little Big и его супруга Ирина Смелая (певица Tatarka) объявили о разрыве нестандартным образом – они выложили видеообращение к своим подписчикам. Чтобы предотвратить слухи, экс-возлюбленные решили сразу поделиться причинами такого решения. По словам музыкантов, поводом для развода стала масса претензий друг к другу, но, несмотря на это, они планируют остаться друзьями. Такое решение было принято ради сына, чтобы он видел своих родителей счастливыми и довольными жизнью.

Полина Гагарина

Известная певица никогда не выносила на всеобщее обозрение подробности семейной жизни и на вопросы, касающиеся всего личного, всегда отвечала уклончиво. Точных причин развода с Дмитрием она не называет, но при этом отмечает, что претензий друг к другу у них нет. Экс-супруги стараются поддерживать отношения ради дочери.

О разводе супруги объявили спустя 6 лет брака, заявив, что последние полгода живут раздельно. В суде певица потребовала оставить Мию с ней, а отцу разрешила видеться с дочерью в любое время.

Алан Басиев и Ида Галич

Неладное в семье видеоблогера поклонники заметили в тот момент, когда супруг перестал появляться в ее ленте “Инстаграма”. Хотя до этого она часто делилась совместными фото и видео.

Вскоре Ида призналась подписчикам, что с Аланом они действительно расстались. Но даже после развода пара общается, а Галич даже продвигает блогерский проект экс-супруга.

В конце хотелось бы отметить: продолжать нейтральное общение или сжечь все мосты – каждая пара выбирает свой вариант. Но звезды из нашего списка пошли еще дальше, сохранив близкие отношения. А на подобный поступок способные немногие люди.