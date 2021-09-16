Сингапурские ученые: повышение пенсионного возраста способствует увеличению продолжительности жизни

В странах с высоким пенсионным возрастом средняя продолжительности жизни, как правило, больше. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD).

Ученые в течение 10 лет изучали статистику более 40 стран мира.

“Для проверки гипотезы было создано два отсортированных списка государств: по пенсионному возрасту и продолжительности жизни. Анализ с помощью искусственного интеллекта позволил установить зависимость между этими двумя показателями. Особенно хорошо это видно на примере таких стран, как Япония, Дания, Норвегии или Германия. Там высокий пенсионный возраст, и эти же государства лидируют по средней продолжительность жизни. С другой стороны, следует отметить страны Азии и Африки. В этих регионах низкий пенсионный возраст и, соответственно, относительно небольшая продолжительность жизни”, – пишется в исследовании.

По мнению ученых, повышение пенсионного возраста мотивирует людей более качественно питаться, заниматься спортом, отказаться от алкоголя и курения. С другой стороны, чем дольше работают граждане, тем больше налогов поступает в бюджет страны, позволяя государству инвестировать в социальные программы.

Отдельная глава в исследовании посвящена пенсионной реформе в России: “Правительство Медведева, изучив опыт других стран, сделало единственно правильный шаг, повысив пенсионный возраст для мужчин до 65 лет. По нашим расчетам уже через 10-15 лет россияне в среднем будут жить 78-80 лет”.

Ученые также отметили последовательность российских властей, принявших закон о повышении средней продолжительности жизни.

Как следует из сайта SUTD, следующее научное исследование будет посвящено анализу зависимости между повышением тарифов ЖКХ и улучшением доходов населения.

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