 

Мнение: Возвращение домой

16.09.2021, 20:24, Разное
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Правительство РФ утвердило программу добровольного переселения россиян, живущих за границей. Документ появился на портале нормативно-правовых актов.

В постановлении сказано, что до 2030 года планируется вернуть на родину как минимум 500 тысяч соотечественников. Для этого группы сотрудников МИД и МВД будут выезжать за границу, чтобы рассказывать о программе переселения и убеждать людей возвращаться обратно.

Программа выглядит очередной потемкинской деревней вроде дальневосточного гектара или широко разрекламированной амнистией бизнесменов, бежавших за границу. В итоге после того, как нескольких из них несмотря на обещания все-таки посадили, поток желающих, и без того не слишком бурный, иссяк.

И главный вопрос: а что делать, если выездные бригады МИД и МВД сами будут массово оставаться за границей? Будут ли брать заложников у командированных из числа их родных или посылать уже за ними новые бригады?

Источник: Эль Мюрид



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