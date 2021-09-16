Hill – Афганистан показал, что ждать от истории полезных уроков не стоит

Последние события в Афганистане не сравнивал с другими моментами в истории этой страны разве что ленивый — однако подобные сравнения, как и в целом попытки при помощи исторических аналогий разобраться в настоящем, таят в себе большую опасность, убеждён историк и профессор Университета политических исследований Парижа Марио дель Перо. Как пишет эксперт в своей статье для The Hill, история слишком сложна для того, чтобы мыслить о ней грубыми параллелями, и если она чему-то и учит, то лишь смирению и пониманию.



Reuters

Комментарии экспертов по поводу последнего фиаско США и НАТО в Афганистане просто кишат историческими аналогиями: его сравнивают то с уходом американцев из Вьетнама, то с событиями 1979 года в Иране, Байдена называют новым Джимми Картером, Линдоном Джонсоном, Ричардом Никсоном и Джеральдом Фордом, а сам Афганистан нарекают «кладбищем империй», проводя параллели то с 1989 годом (и выводом советских войск), то с 1919-м (и уходом из страны британцев), пишет историк и профессор парижского Университета политических исследований (Sciences-Po) Марио дель Перо. Как полагает дель Перо, разыскивая вот так прецеденты, публицисты стремятся найти чёткие уроки, а также материал для составления прогнозов, на основе которых затем создаются рекомендации для политиков.

Понять, откуда берётся естественная склонность думать аналогиями и искать в истории циклы, нетрудно — достаточно лишь вспомнить расхожее выражение: «Тот, кто забывает уроки истории, обречён на их повторение», рассуждает автор. Эта склонность в итоге побуждает людей брать на вооружение прикладной подход к изучению прошлого: они смотрят на историю как на готовое меню, в котором можно отыскать подходящую аналогию и тотчас же получить инструменты для того, чтобы «расшифровать зачастую непонятное настоящее и избежать повторения прежних ошибок в будущем», считает историк.

«Отчасти это неизбежно: пережитый в прошлом опыт действительно представляет собой один из немногих доступных нам ориентиров, на базе которых мы можем анализировать события и принимать решения. Отчасти это — нормальное свойство обыденной театральщины, в которую часто пускаются политики, журналисты и комментаторы, применяя историю и её якобы несомненные уроки в качестве окончательного аргумента в пользу той или иной позиции или толкования, — разъясняет дель Перо. — Отчасти же, наконец, в барабан вроде бы уместных исторических аналогий нередко бьём уже мы сами, историки — вероятно, так мы пытаемся убеждать в большом значении своего предмета ректораты университетов, собирающиеся сократить финансирование наших кафедр, родителей, которые всё менее охотно позволяют своим детям изучать в вузах «бесполезные» сферы, а также издателей, неустанно рыщущих в поисках быстрого бестселлера. Аргумент здесь такой: раз уж мы производим прикладные знания, значит, мы тоже нужны и важны — так же важны, как экономисты и политологи, а также другие наши академические коллеги и соперники».

И тем не менее — как показывает нынешняя «какофония из самых разных и порой несовместимых друг с другом исторических аналогий» — мыслить этими аналогиями может быть неблагоразумно и даже опасно, предупреждает автор. По мнению эксперта, из-за такого подхода может сложиться как раз антиисторический взгляд на прошлое — ведь находить исторические циклы и проводить диахронические сравнения по определению сложно и время, минувшее между двумя сравниваемыми точками (то есть та самая история), в таких сравнениях часто просто игнорируют, в результате чего каждый диктатор «от Милошевича до Каддафи» превращается в Гитлера, которого, повинуясь пресловутым урокам истории, ни в коем случае нельзя пытаться замирить.

А между тем, если история развивается циклично, то это значит, что она не развивается вовсе и человечество, будто в настольной игре «Монополия», лишь регулярно возвращается на стартовую клетку, иронизирует дель Перо. Несмотря на всю свою привлекательность, идея о том, что при помощи циклического подхода и проведения аналогий можно находить полезные прецеденты, противоречит самой природе исторической науки, которая стоит на том, что прошлое нельзя упрощать, а исторических персонажей — низводить до пары стереотипных черт, подчёркивает историк. Не терпит история и попыток тщательного отбора только тех событий, которые кажутся нам сегодня важными, а назавтра уже теряют всякую полезность, отмечает он. Напротив, история заключается в том, чтобы признавать неотъемлемую непроницаемость и порой даже путаность развития событий во времени, изучать одновременно нелинейный и нецикличный процесс изменений, которые привели к настоящему, и разбираться, каким образом эти перемены сформировали и продолжают формировать нынешнюю конъюнктуру и влияют на поведение действующих в ней игроков, убеждён дель Перо.

«В конечном счёте историческая наука призывает к смиренности, эмпатии и пониманию. Смиренности — потому, что история даёт нам представление о невообразимой сложности прошлого и невозможности объяснить его абсолютно непредвзято, — пишет автор. — Эмпатии — потому, что осознание этой сложности хоть немного помогает нам лучше понять мотивы даже тех игроков, которые нам крайне неприятны или с которыми мы не согласны. А пониманию — потому, что, изучая историю и узнавая, что простых объяснений для прошлого нет, мы осознаём, что нет и простых и однозначных политических решений для настоящего».



Изучение истории во многом является противоядием для модели «прикладной истории» и её многочисленных софизмов, считает дель Перо. А что важнее, оно служит и противоядием для «фундаментальной гордыни», из-за которой два десятилетия назад кое-какие политики оправдывали свой курс по отношению к Ираку и Афганистану XXI века вроде бы актуальными уроками Японии и Германии 1945 года, подытоживает историк.