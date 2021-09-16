Полковник СБУ Расюк заявил, что его пытали. ГБР начало расследование

Об этом, ссылаясь на свои источники, сообщило издание ZN.UA 16 сентября.

По данным журналистов, 9 сентября он подал в Госбюро расследований соответствующее заявление и ГБР открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины.

Эту информацию “Бабелю” подтвердили в пресс-службе ГБР.

Расюк обвиняет сотрудников СБУ в том, что они применяли к нему “действия, сопровождающиеся насилием, угрожали насилием и другими незаконными действиями, чтобы подозреваемый совершил то, что противоречит его воле”. По словам полковника, это происходило во время задержания, следственных и процессуальных действий.

Контекст:

Расюка правоохранители задержали 22 января во время очередной передачи части денег, предназначенных для исполнителя убийства, 23 января Шевченковский районный суд Киева его арестовал без возможности внесения залога. По данным СБУ, во время обыска у Расюка обнаружили арсенал оружия, часть которого не была зарегистрирована.

Главред “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники, рассказал, что 22 января в Киеве по этому делу задержали полковника СБУ Расюка. Собеседники “Украинской правды” подтвердили его информацию. Журналист назвал Наумова другом и “правой рукой” главы СБУ Ивана Баканова и рассказал, что в заказе убийства подозревают бывшего первого заместителя главы СБУ Нескоромного (президент Украины Владимир Зеленский назначил его на эту должность в ноябре 2019 года, а уволил в марте 2020-го).

23 января СБУ подтвердила информацию о предотвращении убийства своего сотрудника. В ведомстве рассказали, что за совершение преступления организатор предложил $50 тыс.

По данным ZN.UA, в СБУ считают, что Нескоромный хотел убить Наумова из-за должности.

Местонахождение Нескоромного на данный момент неизвестно. СБУ разыскивает его.

В июле Расюк пошел на сделку со следствием – “в полном объеме сформулированного обвинения безоговорочно признал свою вину” и обязался сотрудничать в разоблачении Нескоромного. Он получил наказание в виде пяти лет лишения свободы с освобождением от наказания и условным сроком в три года.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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